الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

فوجئ سائقون بضيق مساحة المواقف الخاصة بمشروع «زوايا ووك» بمنطقة الشهباء في الشارقة، مطالبين بضرورة النظر في إمكانية توسعة مساحتها لتجنب حدوث اصطدامات بين السيارات.

تحذير

حذّر مدرب أجنبي في دوري أدنوك للمحترفين إدارة ناديه من عدم قدرة الفريق على تحقيق أي نتائج إيجابية، على غرار ما فعله في الموسم الماضي، لعدم قيام الإدارة بإمداد الفريق بلاعبين أجانب على مستوى مميز، بسبب الصعوبات المالية التي يعانيها النادي.

انتقاد

انتقد رياضيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحملة الإعلانية التي يقوم بها اتحاد الكرة لدعم «الأبيض»، قبل مباراته الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2022 ضد لبنان، في الوقت الذي اهتمّت الجالية اللبنانية بشراء تذاكر المباراة لدعم منتخب بلادها في تلك المواجهة.

حافلات

انتقد ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة عدم تفعيل خدمة النقل منذ اليوم الدراسي الأول، وإرجاءها لليوم الثالث، علماً بأن المدرسة اشترطت الحصول على رسوم الحافلات كاملةً دفعة واحدة!

كُتب

قال ذوو طلبة إن مدارس أبنائهم لجأت إلى وضع رمز رقمي (باركود) على غلاف الكتب، يمكّنهم من الحصول على محتوى تعليمي رقمي، وذلك لضمان شراء جميع الطلبة للكتب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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