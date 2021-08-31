الامارات | نص مرسوم قانون مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن نص مرسوم قانون مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. ويأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.

للإطلاع على نص المرسوم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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