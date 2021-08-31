منصور بن زايد يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم بقصر الوطن معالي بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل سموه والضيف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.