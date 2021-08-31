ثاني الزيودي: شباب الإمارات هم الاستثمار الحقيقي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية على الدور الريادي الذي يؤديه شباب الإمارات لدفع مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، مشدداً معاليه على أهمية الجهود الوطنية المبذولة لدعم مساهمة الشباب كمحرك رئيسي لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع أهدافها للخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية خاصة بعنوان «اقتصاد الإمارات، وآفاق التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار في الدولة خلال المرحلة المقبلة» عقدها «المخيم الصيفي 2021» الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب ووزارة الثقافة والشباب.

وتركزت الجلسة، التي حضرها نحو 120 شاباً وشابة، على 6 محاور رئيسية حول اقتصاد الإمارات وآفاق التنمية الاقتصادية، وتوجهات دولة الإمارات للتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وأهمية قطاع التجارة الخارجية، وكذلك الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، فضلاً عن الممكنات والتطورات لقطاع الاستثمار والاستراتيجية الخاصة بتنمية المواهب ومكانة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي، فيما شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الشباب في حوارات مُعمقة حول الجوانب المهمة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي وتقدمه على مستوى العالم.

وقال معاليه: شباب الإمارات هم الاستثمار الحقيقي والرهان الرابح لصناعة غد مزدهر وقيادة مسيرة دولة الإمارات بنجاح نحو المستقبل، وقد حرصت القيادة الرشيدة على توفير المقومات الكفيلة بتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، وإشراكهم في عملية التخطيط والتنفيذ في كافة مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف معاليه: شهدنا مستوى عالياً من الوعي لدى الشباب خلال الجلسة الخاصة بآفاق التنمية الاقتصادية ضمن المخيم الصيفي 2021 الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، ولمسنا حرصهم على تنمية حس المعرفة والابتكار لديهم في الجوانب المتعلقة بتطورات الاقتصاد الوطني وإنجازات دولة الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار والصادرات وريادة الأعمال، وغيرها من محاور النمو الاقتصادي الرئيسية، ونحن سعداء بالتواصل الدائم مع الشباب لمزيد من التوعية والتمكين في مسيرتهم الدراسية والعملية، ومساعدتهم ليكونوا قادة اقتصاديين يقدمون الأفكار الجديدة والمبدعة ويقودون التجارب الاقتصادية الناجحة، سواء في العمل الحكومي أو في أنشطة القطاع الخاص.

من جانبها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: إن تسليح الشباب بالمهارات والمعارف يعزز من قدراتهم لمواكبة المستقبل ويضمن استدامة الإنجازات.. وهذا ما نعمل على ترجمته في النموذج الإماراتي للعمل الشبابي الذي يحرص على تقريب المسافة بين الشباب وصناع القرار، والاستماع لهم والعمل معهم، وقد حظي المشاركون في نسخة هذا العام في المخيم الصيفي بفرصة للقاء عدد كبير من الشخصيات الملهمة التي خصصت وقتها وطاقتها للاستثمار في الشباب ووضعت تجاربها المهنية والإنسانية على مائدة النقاش والتحليل لنقل المعرفة والخبرة والحكمة.

وأضافت المزروعي: شارك الشباب ضمن فعاليات المخيم الصيفي 2021 بجلسة حوارية ثرية قدمها معالي الدكتور ثاني الزيودي حول اقتصاد الدولة الذي يشكل رافداً مهماً للدولة ولتقدمها ولتطورها، بما يوفر لهم فرصة للتخطيط للمستقبل بصورة أفضل، وفق رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت العديد من الخطط والاستراتيجيات الفاعلة في مجال تمكين الأفراد وإشراك الشباب في مختلف البرامج الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لدعم جهود التنمية الشاملة.