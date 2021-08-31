الامارات | بث مباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهم ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد-19، اليوم:

- منذ شهر يناير لعام 2021 ولغاية شهر أغسطس، شهدنا نسبة انخفاض كبيرة في الحالات حيث أن نسبة انخفاض مجموع الإصابات في شهر يناير مقارنة بأغسطس لعام 2021 بلغ 62%.

- الجرعة الداعمة عبارة عن إعطاء المتلقي جرعة إضافية بعد حصوله على جرعة أساسية من التطعيم، وتكون إعادة التعرض لمستضد التمنيع والغرض هو تحسين المناعة لتصل إلى مستويات قادرة فيها على حماية الجسم من الفيروس بعد انخفاض ذاكرة التعرف عليه مع مرور الوقت.

- توفير اللقاحات الآمنة لجميع فئات المجتمع والتي تتناسب مع أعمار مختلفة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

- وضعت دولة الإمارات استراتيجيات تتسم بالمرونة العالية والسرعة في اتخاذ القرارات الاستباقية، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى مرحلة الوصول لمرحلة التعافي.

- من باب المسؤولية المجتمعية، نود أن ننوه جميع القادمين من خارج الدولة ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة والالتزام بمدة الحجر المعتمدة لدى الدولة حتى نضمن سلامتكم وصحتكم وصحة من حولكم.

- الأمر الذي يشير إلى حرص الدولة على المحافظة على صحة وسلامة كل من يعيش على أرض الدولة، بجانب تحقيق التعافي المستدام في جميع القطاعات ومنها الاقتصادي.

- التكامل المجتمعي ضرورة تحتم علينا جميعنا للالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، فقد عدنا لمقار العمل، وعاد أبناؤنا الطلبة لمقاعد الدراسة، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الاقتصادية، هذا دليل على أن التوازن الاستراتيجي نجح في الوصول لمرحلة التعافي.

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