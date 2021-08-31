الامارات | شرطة أبوظبي تسعد منتسبيها بخدمات مالية مبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تسعد منتسبيها بخدمات مالية مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري، لتقديم خدمات مالية مبتكرة ومنتجات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وقع المذكرة (عن بعد) مدير قطاع المالية والخدمات بالإنابة بشرطة أبوظبي، العميد خالد عبدالله الخوري، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات.

وأكد الخوري اهتمام القيادة الشرطية بنشر السعادة والايجابية تجسيداً لاهتمام وحرص قيادة الدولة على وضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها وجهودها في جعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مؤشر سعادة الشعوب.

وأوضح أن المذكرة تأتي في اطار حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات متميزة للمنتسبين وإسعادهم.

وذكر رئيس لجنة الرعاية التجارية في شرطة أبوظبي، العقيد محمد حسين الخوري، أنه بموجب المذكرة سيتم إطلاق بطاقة ائتمان مشتركة خاصة وحصرية لاستخدام المنتسبين تحمل شعاري شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي التجاري في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويلات العقارية وتمويلات السيارات وتقديم القروض الشخصية وفقا للشروط المعتمدة من الجهتين.

ومن جانبه أفاد عريقات بأن مذكرة التعاون تهدف لإسعاد الأفراد والمنتسبين لشرطة أبوظبي باعتبارهم الدرع الذي يحمي أمن الوطن وأفراد المجتمع ويضمن الأمن والأمان للجميع.

وأكد أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة يسعى البنك من خلالها إلى خدمة كافة منتسبي الشرطة في إمارة أبوظبي وتقديم منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية حصرية لهم تقديراً لدورهم وجهودهم الحثيثة في حماية أمن الوطن والسهر على استقراره ورخائه وتقدمه وازدهاره.

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