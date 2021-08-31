شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «العودة الآمنة للمدارس»

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «عودة آمنة للمدارس» على مستوى المديريات والمراكز التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة، وركزت على تأمين عودة الطلاب إلى المدارس بتقديم الدعم في المحافظة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا..مؤكدة اهتمامها بتكثيف التوعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والتعريف بالقوانين والأنظمة، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم وعودتهم من المدارس. وكثفت دوريات مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية تواجدها في مختلف المناطق لتنظيم حركة السير وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بأنظمة السير والمرور، خصوصاً سائقي الحافلات المدرسية والجمهور بعدم التجاوز، أو السرعة على الطرقات، حفاظاً على حياة الأطفال وطلبة وطالبات المدارس. ودعت المديرية السائقين إلى ضرورة الانتباه وخفض السرعات وعدم مضايقة الحافلات التي تقل الطلاب والطالبات من الخلف وترك مسافة كافية خلف المركبات، والتوقف التام عند فتح إشارة «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها. وحثت عناصر الدوريات المرورية على تذليل حركة السير لمنع الاختناقات المرورية أمام المدارس.. كما ناشدت الأسر التي تقوم بنقل أبنائها إلى الانتباه ومنع ركوب الطلاب والطالبات دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية وعدم تركهم يعبرون الشوارع دون رقابة أو يعبرون بين المركبات مما يعرضهم لحوادث الدهس، والوقوف في المواقف المخصصة بالقرب من المدارس حتى لا يتسببوا في عرقلة حركة السير. وناشدت المسؤولين عن نقل الطلاب والطالبات وسائقي الحافلات والمشرفين والمشرفات وحراس الأمن أمام المدارس الذين يقومون بالإشراف على وقوف المركبات الخصوصية والتي تقل الطلاب والطالبات، بضرورة الانتباه وإعطاء الطلاب والطالبات الفرصة الكاملة لحين ركوبهم وجلوسهم في مقاعدهم قبل تحرك الحافلات، والانتباه للطلاب من الأعمار الصغيرة والتأكد من نزولهم وابتعادهم عن الحافلات وعدم وقوفهم خلفها أو بجانبها قبل التحرك. وتعرف طلبة المدارس في العين إلى مهام دورية الطفل المرورية، في تعزيز ثقافة المرور لدى النشء، وهي عبارة عن سيارة ذكية، صغيرة الحجم، توفر بيئة محببة للطفل للتعرف على طبيعة العمل الشرطي، ومزودة بشاشة عرض ذكية وكاميرا، وعليها ملصقات وعبارات توعوية بصورة جذابة.