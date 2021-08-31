زكي نسيبة يؤكد أهمية الوقت عند إحداث التغيير

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

رحب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس، بطلبة الأكاديمية الجدد من دبلوماسيي المستقبل للعام الدراسي 2021 - 2022.

وفي كلمته الترحيبية بالطلبة الجدد، أكد معاليه، أن الوقت عامل أساسي عندما يتعلق الأمر بإحداث تغيير في ظل الأزمات العالمية غير المسبوقة. وقال: «لم تقتصر الحركة الديناميكية لدولة الإمارات يوماً على مشاريعها التنموية والتطويرية الداخلية فحسب، بل إن قيادتنا الرشيدة لم تغفل أهمية تطوير أدواتها ووسائلها الدبلوماسية، وهو الأمر الذي أخذه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على عاتقه، منذ اليوم الأول».

واستقبلت الأكاديمية التي تُعد مركزاً إماراتياً رائداً لتدريب الدبلوماسيين، أكثر من 60 طالباً وطالبة ضمن برامجها التي تشمل دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وبرنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وبرنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنمية الذي كانت قد أطلقته الأكاديمية مؤخراً. وقد اشتملت أجندة يوم التوجيه لمحة تعريفية عن الأكاديمية وأقسامها وأعضاء هيئة التدريس فيها، بالإضافة إلى مقدمة شاملة حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين والمتطلبات اللازمة ليصبح الشخص دبلوماسياً في يومنا وعصرنا الحالي.

وتحمل تجربة الالتحاق بالأكاديمية للطلبة الجدد فرصة مميزة للقاء قادة ومختصين وشخصيات مرموقة في عالم الدبلوماسية من حول العالم، والذين سيشاركون خبراتهم الشخصية وتجاربهم التي خاضوها في مجال عملهم الدبلوماسي الذي يُعد واحداً من أبرز المجالات وأكثرها أهمية دولياً.

وعبر معاليه عن فخره بالطلبة الجدد، وأضاف: «يولد الحس الدبلوماسي مع أصحابه، لكن، الأهم من ذلك، تطوير وتنمية هذا الحس بالعلم والبحث والتجربة. ليصبح مصدر قوة. هذه الأكاديمية التي تحمل اسم أخي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تضع بين أيديكم الأفضل من بين الأساتذة، والبرامج، والأدوات، وكذلك الخبرات».

ومن جانبه، قال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مخاطباً الطلبة الجدد: «كما تعلمون، فإنه ينظر إلى الدبلوماسيين بكونهم ركناً من أركان المجتمع المستقر والمتقدم، حيث إنهم يؤدون دوراً هاماً في حل النزاعات والتصدي للتحديات العالمية. وتعد مهاراتهم ضرورية ومن شأنها ترسيخ مكانة الدولة، كذلك خدمة مصالحها».

وأشار إلى أهمية دور الدبلوماسيين في الشؤون الدولية: «يواجه عالمنا في الوقت الراهن العديد من التحديات التي يأتي في مقدمتها التعامل مع جائحة عالمية ساهمت في تغيير العديد من أساليب العمل الدبلوماسي. يتوجب على دبلوماسيي الغد أن يتحلوا بالمرونة والسرعة للتأقلم مع الواقع المتغير باستمرار وبسرعة كبيرة، وذلك بالتزامن مع حرصهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، بما يمكنهم من مواصلة مهمتهم في خدمة وطنهم وتحقيق أهدافه للسياسة الخارجية».

واختتم قائلاً: «إن أكاديميتنا ملتزمة بتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال الدبلوماسية، وذلك لتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات، ولينقلوا بكل فخر وثقة رسالة الدولة القائمة على السلام والتعايش والتسامح إلى العالم أجمع».

ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «فخورون باستقبال الدفعة الجديدة من طلبتنا للعام الدراسي 2021 - 2022، خاصة أولئك المتحمسين لبدء مسيرتهم في برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنمية، الذي يعد علامة فارقة أخرى في مسيرة أكاديميتنا، والذي يتماشى مع مساعينا لتقديم برامج تدريبية وتعليمية ذات أثر إيجابي كبير قادر على تمكين الشباب من شغل مناصب قيادية في قطاع الدبلوماسية والأعمال الحكومية ذات العلاقة».

وقال البروفيسور إريك ألتر، عميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «إن هدفنا الأساسي هو تزويد طلبتنا بمفردات الواقع الحقيقي للشؤون الدولية والقانون الدولي والسياسة الخارجية، حتى يتمكنوا من تمثيل وطنهم بشكل فعال، لا سيما في أوقات الأزمات الإقليمية والعالمية غير المتوقعة. تؤكد التحديات العالمية التي شهدناها مؤخراً ضرورة استثمار الحكومات بتطوير قدرات دبلوماسييها الطموحين أكثر من أي وقت مضى».