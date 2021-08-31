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الامارات | "نقض أبوظبي" تؤيد قرار شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة نقض أبوظبي قرار شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين لإخلاله بواجبات المهنة، حيث أبرم المحامي اتفاقاً مخالفاً للقانون ولم يسلم مبلغ التعويض لموكله، وذلك كما ذكرت دائرة القضاء-أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

التفاصيل تباعاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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