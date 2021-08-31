الامارات | "نقض أبوظبي" تؤيد قرار شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقض أبوظبي" تؤيد قرار شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة نقض أبوظبي قرار شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين لإخلاله بواجبات المهنة، حيث أبرم المحامي اتفاقاً مخالفاً للقانون ولم يسلم مبلغ التعويض لموكله، وذلك كما ذكرت دائرة القضاء-أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

التفاصيل تباعاً.

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