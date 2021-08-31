«الخارجية» تقيم حفل وداعٍ لسفيري مالي وإسبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ظهر أمس في فندق قصر الإمارات، حفل وداعٍ لبوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة، وألفاريز بارثي د. أنطونيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملهما كسفيرين لبلادهما لدى الدولة. وفي بداية الحفل، ألقت علياء محمد المحرزي الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كلمة أثنت خلالها على الجهود المتميزة التي بذلها السفيران لتوطيد علاقة بلديهما بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية. كما نقلت شكر وتقدير سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي للسفيرين، متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما المستقبلية. وتقدم السفيران في كلمة لهما بهذه المناسبة بالشكر الجزيل للمسؤولين في الدولة، وبالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما نوه السفيران بأهم الإنجازات التى تم تحقيقها بين بلديهما ودولة الامارات في المجالات كافة.

وأشاد السفيران بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين بلديهما ودولة الإمارات، متوجهين بالشكر إلى المسؤولين في الدولة، على ما وجدوه من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتهما كسفيرين بتعزيز العلاقات المتميزة بين بلديهما ودولة الإمارات. وفي نهاية الحفل، سلمت علياء المحرزي هدايا تذكارية بهذه المناسبة. حضر الحفل، أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة، والمسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.