45 دورية لتأمين الحركة إلى مدارس رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت شرطة رأس الخيمة، ممثلةً في الإدارة العامة للعمليات المركزية، إدارة المرور والدوريات، 45 دورية مرورية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022.

جاء ذلك وسط استعدادات مكثفة اتخذتها شرطة رأس الخيمة، لتسيير الحركة المرورية أمام جميع المدارس، والتعامل والسيطرة على كافة الازدحامات والاختناقات المرورية في الصباح الباكر، خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بأنه تم التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووزارة تطوير البنية التحتية، ودائرة الخدمات العامة، كما تم التنسيق مع الأستاذ خالد أحمد الشحي مدير المجلس التعليمي(1) لتوحيد الإجراءات، والجهود التي تعزز ضبط أمن الطرق، وتسهل انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس، وخاصة تلك المدارس التي تشهد ازدحاماً مرورياً.

وأضاف: انطلقت دوريات شرطة رأس الخيمة منذ الصباح الباكر، مقدمة النصح والإرشاد المروري إلى الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس، وإلى أولياء أمور الطلبة، وسائقي الحافلات المدرسية، وذلك لتفادي حدوث الحوادث المرورية.