«الإعلام الجديـد» تدرّب 35 ألف محترف رقمي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكملت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عامها الأول ببرامج وإنجازات نوعية أثرت قطاعات الاقتصاد الرقمي ومبادراته الاستراتيجية بكوادر مؤهلة ومواهب متمكنة بالمعرفة والخبرة، محققةً رسالتها في التعليم، والتدريب، وتطوير المحتوى، عبر تمكين صنّاع المحتوى العربي، وتأهيل المبدعين بمهارات الحياة الرقمية المتقدمة، وإعداد جيل من مصممي الاستراتيجيات وخبراء المنصات الرقمية ومبتكري المحتوى الاحترافي، وفق أعلى المعايير العالمية، ومنح المبدعين القدرة على تحقيق عوائد مادية والتفرغ للعمل الإبداعي والوصول بالمحتوى الرقمي العربي إلى آفاق أرحب. فقد نجحت في تدريب 35 ألفاً من المحترفين الرقميين، وأطلقت سلسلة برامج ودورات نوعية، واستقطبت مليونين في 12 شهراً.

وساهمت الأكاديمية، منذ إطلاقها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يوم 15 يونيو 2020، في دعم فتح آفاق جديدة للأفراد والمؤسسات للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تطوير المحتوى العربي الاحترافي، وفق المعايير العالمية.

وعلى مستوى التدريب والتعليم، شارك أكثر من 35 ألف متدرب من 46 دولة في 9 برامج أكاديمية الإعلام الجديد أطلقتها في عامها الأول، بواقع 1.2 مليون دقيقة تعليمية، بالتعاون مع أكثر من 15 من المؤثرين المتميزين والخبراء والأكاديميين العالميين.

كما قدمت الأكاديمية خدماتها التدريبية لأكثر من 100 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، وقدمت التدريب التخصصي الحصري لأكثر من 40 من قيادات قطاعات الاتصال والتسويق في العديد من المؤسسات الحكومية.

وعلى مستوى دعم صنّاع المحتوى العربي، تمكنت الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة، خلال عامها الأول، من تخريج أكثر من 200 صانع محتوى محترف من 16 دولة، استطاعوا مضاعفة العدد الإجمالي لمتابعيهم ثلاث مرات من 660 ألفاً إلى مليوني متابع لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: «في العام الأول على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأكاديمية الإعلام الجديد، ساهمت الأكاديمية في تطوير المهارات الرقمية والصناعات الإبداعية بشكل غير مسبوق، وخلق حراك إبداعي محلي وعربي يلبي حاجة منطقتنا العربية للمهارات الرقمية والصناعات الإبداعية، ويدعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي المليء بالفرص».

ولفت العوضي إلى أن «الأكاديمية خلقت فرصاً اقتصادية جديدة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، تماشياً مع المبادرات الوطنية الواعدة التي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي، وطورت صناعة المحتوى عربياً، وعززت الاستراتيجيات الرقمية، ووظفت خبرات عالمية لإعداد جيل متمكن من الكفاءات المحترفة القادرة على تقديم الصورة الحضارية الأمثل عن منطقتنا العربية».

الجيل الجديد

وأكد العوضي أن برامج الأكاديمية تخرج الجيل الجديد من قيادات اقتصاد الرقمنة والإبداع والابتكار والريادة التكنولوجية، وتسهم في تمكين صنّاع المحتوى القائم على الإيجابية والمعرفة والاحترام المتبادل والتفاعل مع الثقافات والمجتمعات، وتسليط الضوء على النقاط الإنسانية المشتركة، ومد جسور التواصل المثمر بين المنطقة العربية والعالم، الذي يعود بالفائدة على المجتمعات والشعوب.

نخبة من المؤهلين

وأضاف العوضي: «هدفنا في أكاديمية الإعلام الجديد تمكين نخبة من المحترفين المؤهلين في تخصصات تصميم استراتيجيات المحتوى وإدارة المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الإبداعي في تخصصات جديدة واعدة مثل التكنولوجيا والفضاء والطب والاستدامة والتطوير العقاري. كما نساهم في توفير الدورات والبرامج التي تتيح إعداد مؤثرين عالميي المستوى، وتطوير قدرات المبدعين الموهوبين ليصبحوا قادرين على تحقيق دخل مستقل من إبداعاتهم والتفرغ للابتكار، وإثراء المحتوى العربي الذي يشكل حالياً 1 بالمائة من المحتوى المتوفر على شبكة الإنترنت».

وقال العوضي: «شهدت الأشهر الأولى من انطلاقة الأكاديمية شراكات مع مؤثرين يتابعهم الملايين في المنطقة، عززت قدراتهم وخبراتهم الاحترافية، وحققت لهم عوائد مجزية، وأثرت المحتوى العربي الهادف والمفيد. وستواصل الأكاديمية في المرحلة المقبلة تمكين مواهب وكفاءات المنطقة بالمهارات الرقمية والإبداعية وأدوات تخطيط وتصميم وصناعة المحتوى وإدارة المنصات الرقمية، ووضع استراتيجياتها بالتعاون مع المؤثرين المحليين والإقليميين والخبراء العالميين، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على نقل المعارف والخبرات للشباب والمواهب الصاعدة في المنطقة». ونوّه العوضي بجهود جميع كوادر أكاديمية الإعلام الجديد والخبراء والمحاضرين والمدربين المتعاونين معها، مشيداً بدورهم في تعزيز قدرات المنطقة في مجال المهارات الرقمية والتسويق الرقمي وإنجاز المحتوى الإبداعي وتقديم الصورة الحقيقية للمنطقة العربية وقيمها بأفكار وإبداعات عالمية المستوى.