إشراك المرضى في الخدمات المقدمة بالمركز الجديد للسرطان في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في الوقت الذي يستعد فيه مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، لافتتاح مركز السرطان الخاص به، والذي تبلغ مساحته 19.000 متر مربع العام المقبل، يتم إشراك المرضى في تطوير الخدمات التي سيقدمها المركز، وذلك لضمان تلبيتها احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وجارٍ مشروع بناء مركز علاج السرطان الذي يتكون من عشرة طوابق حسب الخطة المحددة، ومُصَمَّم على غرار مركز تاوسيج للسرطان في كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة، ليقدم نهجاً متكاملاً يوفر تحولاً إيجابياً في تشخيص المرض وعلاجه في المنطقة. وسيضم المركز 24 غرفة فحص، و24 غرفة حَقْن، وغُرفتَي عمليات، ومنطقة لخدمات الأورام النسائية المتخصصة.

يقول الدكتور ستيفن غروبماير، رئيس معهد الأورام في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «على مدى فترة طويلة في مجال الرعاية الصحية، كنا نصمِّم خدماتنا بالتشاور مع الأطباء، دون إشراك المرضى في عملية اتخاذ القرار. وعندما بُنِيَ مركز تاوسيج للسرطان، قررت مستشفى كليفلاند كلينك إشراك المرضى، وإنشاء برامج وأنظمة تلبي احتياجاتهم. وقد قررنا أن ننتهج نفس المنهج في بناء مركزنا لعلاج السرطان في أبوظبي، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن كل مجتمع له خصوصيات جغرافية وثقافية، ويجب أن يكون للمرضى رأي في الطريقة التي يريدون أن يتلقوا الدعم بها».

ويقول: «نعقد بشكل منتظم مناقشات جماعية مركزة مع مرضانا وعائلاتهم بشأن تجربتهم في المستشفى، ونجري استطلاعاً لرأيهم لتقييم الجودة باستمرار، وسهولة حصول مرضى السرطان على الرعاية الطبية التي يحتاجونها، سعياً لتطوير المجموعة التالية من الخدمات التي نقدمها لدعم المرضى هنا بشكل أفضل».

أما الدكتورة نيكول سيروتين، رئيسة قسم الصحة المستدامة في معهد التخصصات الطبية الدقيقة، فتقول إن مركز السرطان سيضم مركزاً لنمط الحياة الصحية، يَجري اختباره حالياً مع مجموعة من مريضات سرطان الثدي. سيكون هذا المركز هو أول برنامج متخصص في طب نمط الحياة، قائم على الأدلة، ومدمج مع الطرق التقليدية لرعاية مرضى السرطان في المنطقة.