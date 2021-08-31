ناعمة المنصوري: «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» تجسيد لمبادئ الإمارات الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعزز مكانة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية بمجال حقوق الإنسان، وهي قيم راسخة كفلها دستور الدولة ومنظومتها التشريعية المتطورة لجميع من يعيش على أرض الإمارات.

وأشارت إلى أن الهيئة تجسيد حقيقي لمبادئ الإمارات الإنسانية التي تكفل الحرية للجميع، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة الكامل بمبادئ العدالة والمساوة بين الجميع، وترجمة لقيم التسامح والسلام والتعايش والحوار في مجتمع الإمارات، الذي يضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام بجميع الحقوق التي كفلها لها القانون.

وأوضحت أن المجلس الوطني الاتحادي وافق خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة.