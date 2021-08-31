«أبوظبي للإسكان»: مهلة ستة أشهر لتحديث بيانات طلبات الخدمات الإسكانية

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان ضرورة تحديث بيانات طلبات الخدمات الإسكانية خلال ستة أشهر، واستكمال الأوراق المطلوبة، تجنباً لإلغاء الطلب والاضطرار إلى تقديمه مجدداً.

وأوضحت الهيئة أن عملية تجديد الطلبات تستلزم استخدام بطاقة الهوية فقط مع الرقم السري الخاص بها للتقديم على أي خدمة، سواء كان طلباً جديداً أو لتحديث بيانات الطلب الذي سبق تسجيله.

وترسل الهيئة عادة رسائل نصية للمواطنين الذين تحتاج طلباتهم إلى تحديث للبيانات المرفقة، وتتضمن هذه الرسائل رابطاً يمكن من خلال الضغط عليه تحميل النواقص من الأوراق، مؤكدة أن التحديث إلزامي حتى لا يخسر المواطن أحقيته في الأسبقية بتقديم الطلبات.

وتتمثل الخدمات الإسكانية التي تقدمها الهيئة بخدمات قروض الإسكان، والتي تتوزع إلى قرض بناء مسكن، قرض صيانة مسكن، قرض توسعة وإضافة مسكن قائم، قرض صيانة/ توسعة مسكن قائم، قرض هدم وإعادة بناء مسكن، قرض شراء مسكن جاهز، وخدمات برامج شراء الأراضي السكنية، برامج الخدمات التكميلية التي تتمثل باستبدال مسكن بمسكن آخر، واستبدال أرض سكنية بأرض سكنية أخرى، وبرامج المنح السكنية، برامج الإعفاءات، وخدمات ذوي الهمم.

وأكدت الهيئة أنه من اشتراطات الحصول على قرض هدم وبناء مسكن، أن يكون المسكن المراد هدمه بحاجة لأعمال الهدم وإعادة بناء وفقاً للتقرير الفني الصادر من الهيئة، أو أي جهة تكلفها الهيئة بذلك. فيما من اشتراطات الحصول على قرض الصيانة أن يكون المسكن صالحاً بذاته للسكن، وأن تكون الصيانة ضرورية وناشئة عن الاستخدام الطبيعي للمسكن وليست ناتجة عن ضرر متعمد إحداثه من قبل مقدم الطلب، ووفقاً للتقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أي جهة تكلفها الهيئة بذلك.

وبشأن زيارة مركز خدمة المتعاملين، أوضحت الهيئة أن الزيارة تتطلب حجز موعد من خلال الموقع الإلكتروني، وتعبئة البيانات اللازمة لحجز المواعيد، وإبراز نتيجة (PCR) سلبية تم استلامها خلال 72 ساعة قبل موعد الزيارة.

قنوات التوعية

دعت الهيئة إلى الاستفادة من قنواتها الرقمية للاستفسار عن الطلبات أو تقديم الطلبات الجديدة، ومنها خدمة الرد الآلي على الرقم 026199999 أو تطبيق الهاتف الذكي، أو الموقع الإلكتروني للهيئة.