شرطة أبوظبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وتكرم منتسباتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام مثمنة الإنجازات الريادية التي حققتها «الإماراتية»، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتمكينها في مسيرة العمل الوطني، كما أشادت بجهودها وتميزها وريادتها بمجالات العمل الشرطي والأمني وتحقيقها إنجازات متلاحقة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي التحية والتقدير لابنة الإمارات، لجهودها المتواصلة في خدمة وطنها وإسعاد أسرتها، مؤكداً اعتزاز أبناء الإمارات بالتقدير والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية.

وقدم الشكر والتقدير في كلمة ألقاها بالحفل الذي أقيم بمبنى القيادة العامة تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لجهودها ودعمها المستمرين لتحقيق ريادة المرأة الإماراتية والتخطيط لدورها المستقبلي ضمن الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة.

واشتمل برنامج الحفل على عرض فيلم وثائقي للمهن التخصصية المستحدثة للشرطة النسائية، وكرم اللواء مكتوم الشريفي عدداً كبيراً من عناصر الشرطة النسائية، وشمل التكريم القياديات المتميزات في شرطة أبوظبي، منهن «أول عميد» في السلك الشرطي العميد خبير دكتور مريم أحمد القحطاني، العميد خبير صفية محمد آل علي، والمقدم آمنة محمد البلوشي، كما كرم المتقاعدات خلال عام 2020 لجهودهن المتميزة خلال خدمتهن في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، أن دعم القيادة الرشيدة اللامحدود للمرأة الإماراتية، جعلها تتبوأ مكانة ريادية حتى أصبحت رمزاً للفخر والاعتزاز في وطن الخير والعطاء.

ووجه أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى «أم الإمارات» صاحبة الأيادي البيضاء ورمز العطاء، مشيداً بجهودها الكبيرة ودعمها المتواصل لتمكين المرأة الإماراتية.

الشريفي يكرم المتميزات

كما كرم المتميزات في البطولات الرياضية للعام الحالي والحاصلات على المراكز الأولى ومدربات استخدام القوة وأول دفعة من الدوريات الأمنية للاستجابة والمتميزات والحاصلات على دورة تخصصية خارجية في مجال المتفجرات، وأيضاً تم تكريم أول دورية خيالة من الشرطة النسائية، إلى جانب المتميزات في إدارة الإعلام الأمني في المجال التخصصي، المتميزات في المجالات التخصصية بإدارة طيران شرطة أبوظبي والمتميزات في المجالات الطبية في إدارة الخدمات الطبية ومراكز الدعم الاجتماعي-أول دورة حصلت على شهادة ضابط حماية طفل معتمدة من دائرة القضاء في أبوظبي، والمتميزة في البروتوكول والمراسم ضباط الارتباط للقطاعات.