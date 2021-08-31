الامارات | محمد بن راشد: الدبلوماسية الإماراتية تقوم على أسس نشر ثقافة التسامح والتعايش

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الدبلوماسية الإماراتية تقوم على أسس نشر ثقافة التسامح والتعايش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جُدد لدول صديقة، تم تعيينهم لدى الدولة، حيث تلقّى سموه أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية غانا أحمد رمضان، وسفير دولة بربادوس جابريال أبيد، وسفير سانت كيتس ونيفيس جاستن هاولي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسفراء الدول الصديقة، مع تسلّمهم عملهم لدى الدولة، مؤكداً أن حكومة الإمارات لن تدّخر جهداً في توفير كل المقومات التي تمكّنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل، بما يخدم تعزيز روابط التعاون، واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم المصالح المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سموه أن الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تقوم على أسس راسخة من نشر ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، والعمل الدؤوب لإفشاء السلام، وترسيخ ركائزه، والسعي المستمر لنشر مقومات الأمن والاستقرار في مختلف ربوع المنطقة والعالم، والحرص على اكتشاف دروب جديدة للتعاون في مجالات تدعم جهود التنمية والتطوير، بما يخدم المصالح الوطنية، ويعزّز صالح الشعوب الشقيقة والصديقة، ويفتح آفاق جديدة تعين على تحقيق التطلعات المشتركة نحو غد أفضل، يحمل أسباب الخير والنماء للجميع.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق في عملهم، داعياً إياهم للعمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهم ودولة الإمارات، ضمن مختلف القطاعات، وعلى كل المستويات، عبر رصد مسارات جديدة، يمكن من خلالها زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى لخدمة أهداف التطوير والتنمية في شتى المجالات، كما تمنى سموه للسفراء المُعيّنين ولعائلاتهم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات، ضمن مجتمع سمته التعايش والسلام والطمأنينة والأمان.

من جانبهم، نقل السفراء الثلاثة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات قادة وزعماء دولهم، وتمنياتهم لسموهم بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

نائب رئيس الدولة:

• «الدبلوماسية الإماراتية تحرص على اكتشاف دروب جديدة للتعاون لصالح الشعوب».

• «ندعو السفراء الجدد للعمل على تطوير علاقات التعاون بين بلدانهم، والإمارات ضمن مختلف القطاعات».

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