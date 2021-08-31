الامارات | فحص «PCR» مجاناً للطلاب

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «PCR» مجاناً للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أنها ستوفر فحص مسحة الأنف (PCR) مجاناً لجميع الطلاب في جميع مراكزها المخصصة لإجراء الفحص في جميع إمارات الدولة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وأكدت أن المبادرة تأتي للتسهيل على الطلبة وذويهم، وتيسير إجراء الفحص في مراكز الفحص من المركبة والمراكز الصحية التابعة للشركة، للعودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وتتوافر مراكز الفحص من المركبة التابعة لـ«صحة» في أبوظبي في كل من: مدينة زايد الرياضية، الباهية، ربدان، الشامخة، المنهل. وفي العين في كل من: عشارج، الصاروج، الهيلي، العامرة. وفي الظفرة في كل من: مدينة زايد، غياثي، المرفأ، ليوا، السلع، دلما.

أما في دبي والإمارات الشمالية، فيتوافر الفحص المجاني في مراكز الفحص من المركبة التابعة لـ«صحة» في كل من دبي: سيتي ووك، والخوانيج وميناء راشد، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، بالإضافة إلى مركز دبي «باركس آند ريزورتس».

وتستقبل مراكز صحة لخدمات «كوفيد» المراجعين من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 8 مساءً. ويمكن للراغبين في إجراء الفحص من الطلبة، التوجه إلى أي من المراكز التابعة للشركة من دون حجز موعد مسبق.

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