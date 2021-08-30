محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوزبكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من فخامة شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، بحثا خلاله علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة شوكت ميرزاييف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنياً لأوزبكستان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار والاستقرار.

وتبادل سموه ورئيس أوزبكستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.