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«الصحة» تعلن تخفيض وتوحيد سعر فحص كورونا على مستوى الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري /PCR/ في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ليصبح سعره 50 درهماً مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوص، خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.
يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوص على المجتمع، وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار، اعتباراً من 31/8/2021.
كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة، للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقاً للضوابط المحددة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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