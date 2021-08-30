الامارات | شرطيان يعيران دورية المرور لأسرة هندية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطيان يعيران دورية المرور لأسرة هندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعد شرطيان أسرة هندية أثناء تواجدها خارج أحد المراكز لإجراء فحص «كوفيد - 19» ومع ارتفاع حرارة الجو أعار الشرطيان دورية المرور للأسرة الهندية للاستراحة فيها حتى يأتي دورهم.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كلا من العريف هاشم محمد عبدالله، وشرطي أول فتح الرحمن أحمد ابشر، من شرطة عجمان

لإخلاصهما وتفانيهما في أداء مهامهما الشرطية والإنسانية.

بعدما قام الشرطيان بموقف نبيل يثبت صدق الرسالة الإنسانية التي تحملها مهمة الشرطي وقدم المساعدة لأسرة هندية.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على الموقف الإنساني للشرطيين وإحساسهما بالمسؤولية وتقديمها المساعدة دون تردد.

وأكد سموه أن دولة الإمارات سباقة في الأعمال الإنسانية من خلال أبنائها وموظفيها الذين لا يدخرون أي جهد لتقديم الخدمات والمبادرات التي تنم عن دورهم في العمل الوطني وليثبتوا يوما بعد يوم أنهم على قدر المسؤولية، متابعاً سموه: «نتشرف بوجودكم في شرطة عجمان التي تحرص وأفرادها دائما على تقديم العون والمساعدة الفورية لأفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على حد سواء».

وأضاف أن حكومة عجمان تحرص على تكريم المتميزين من موظفيها تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

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