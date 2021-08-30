الامارات | "صحة أبوظبي": توفير فحص كورونا مجاني لطلبة المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي": توفير فحص كورونا مجاني لطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن توفيرها فحص مسحة الأنف لكوفيد - 19 بشكل مجاني لطلبة المدارس.

وأضافت الدائرة في تدوينة بثها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الفحص متوفر في جميع مراكز الفحص الحكومية والخاصة حتى 30 سبتمبر 2021.

كما أعلنت الدائرة عن توفر فحص اللعاب في المراكز التابعة لشركة جي 42 ومراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة صحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news