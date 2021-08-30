الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير إسبانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يمنح سفير إسبانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة ألفاريز بارثي د. أنطونيو، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وقلّدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفير بارثي الوسام خلال استقباله أمس في موقع "إكسبو 2020 دبي".

وثمّنت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - خلال اللقاء - تطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية في شتى المجالات.

وشكرت الهاشمي، السفير على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عمله بالدولة.

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