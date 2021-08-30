الامارات | رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أغسطس 2021

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

التفاصيل تباعا.

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