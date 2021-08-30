بوابات إكسبو.. عبور إلى المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - مصطفى عبد العظيم (دبي)

بارتفاعاتها الشاهقة وتصاميمها المستوحاة من المشربية العربية، وتكوينها الهندسي ثلاثي الأبعاد، تستعد بوابات «إكسبو 2020 دبي»، المصنوعة من ألياف الكربون، لتشرع أبوابها أمام المشاركين والزوار في المعرض العالمي، للعبور إلى المستقبل.

وامتداداً للتاريخ الثري الحافل بمنشآت إبداعية شهدتها الدورات السابقة من «إكسبو الدولي»، تمثل البوابات التي وضع فريق «إكسبو 2020» تصميمها بالاشتراك مع المعماري البريطاني البارز آصف خان والاستوديو التابع له، مستقبل الهندسة المعمارية وهي مستوحاة من الفنون الجمالية التي تميز المنطقة، لتشكل أفضل طريقة للترحيب بملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ومنحهم الإطلالة الأولى على المنشآت المميزة والإبداع الفريد الذي سيشاهدونه في مختلف أرجاء الموقع.

حبال الكربون

المثير في البوابات التي أُزيح الستار عنها، في فبراير 2020 أن جمالها بعد الاكتمال يضاهي جمال التصميم من وجهة نظر هندسية، فباستخدام عملية فريدة، جرى مد حبال من الكربون الفائق والصمغ في ضفائر دقيقة ليسهل استيعاب هذه الحبال التي يساوي طولها أكثر من 50 ألف مرة من قطر كوكب الأرض، ورغم ذلك، تحتفظ هذه الضفائر بشدة تكفي لقطر مركبة دفع رباعي إن اقتضت الضرورة. وتشكل البوابات إبداعاً لم يشهد العالم له مثيلاً، يصلح ليكون نقطة عبور إلى أول ما تقع عليه أعين الزوار في «إكسبو 2020»، واحتفالاً فريداً بالثقافة والفنون والموسيقى والهندسة المعمارية والتقنية، واستعراضاً فريداً لإبداع الإنسانية وإنجازاتها.

أكثر من مجرد معبر

يحتوي موقع «إكسبو 2020 دبي» على ثلاث بوابات، بواقع واحدة في مدخل كل من مناطق الموضوعات الرئيسية «الفرص، والتنقل، والاستدامة»، ستشكل كل منها نقطة عبور إلى أكبر حدث يقام في العالم العربي، وحين يفتح كل باب في الصباح، فإنه سيتيح للقادمين مدخلاً فعلياً إلى عالم آخر فريد ومتنوع، ومع خروج الزوار، ستقودهم هذه الأبواب ذاتها إلى العالم «التقليدي»، لتتجدد داخل كل منهم رغبة في العودة لزيارة «إكسبو 2020» مرة أخرى.

تخيل آصف خان ما سيكون أول ما تقع عليه أبصار الزوار من مختلف أنحاء العالم حين يصلون إلى الموقع، ووضع تصوّره موضع التنفيذ، ليقدم ما وصفه بأنه «أفضل» أعماله حتى الآن، عبر ثلاثة مداخل جذابة لتغيير المفاهيم قبل العبور إلى موقع الحدث الدولي المبهر الذي سيصنع تجارب تختلف باختلاف الوقت الذي تزوره خلاله من اليوم، من خلال الاستعانة بالضوء والظلال.

آصف خان: أفضل أعمالي

قال آصف خان، الذي يصف بوابات الدخول إلى «إكسبو» بأنها أفضل أعماله على الإطلاق: «المداخل هي أول ما تقع عليه عيناك لدى اقترابك من الموقع؛ لذا فإنها تمثل علامة مميزة في بداية رحلتك في (إكسبو 2020) ونهايتها، أتمنى أن تكون الهندسة المعمارية المستخدمة مصدر إلهام لا ينسى لزوار (إكسبو)، خاصة الأطفال منهم، وأن يشعروا بالسعادة لكون هذه المداخل جزءاً من إرث المنطقة».

ويعمل خان على تصميم متحف لندن الجديد في ويست سميثفيلد ومركز تسيليني للثقافة المعاصرة في ألماتي، وصمم مؤخراً جناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2017 أستانا»، وجناح هيونداي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ. وتشمل أبرز أعماله السابقة جناح «وجوه عملاقة» في دورة سوتشي للألعاب الأولمبية الشتوية 2014، الذي فاز بجائزة كان ليون الكبرى للابتكار، ومشروع كوكاكولا بيتبوكس في أولمبياد لندن 2012. كما بلغ عمله المقدم في المسابقة الدولية لمتحف غوغنهايم الجديد في هلسنكي المرحلة النهائية ضمن 1700 تصميم مخفي الهوية، وجناح الصيف في معرض سربنتين في صيف 2016.

ويحاضر آصف خان في جميع أنحاء العالم، وهو عضو في مجلس أمناء متحف التصميم. وحصل عام 2017 على وسام الإمبراطورية البريطانية اعترافاً بخدماته في مجال الهندسة المعمارية، كما حصل الأستوديو على جائزة «مهندس العام» المقدمة من قبل مجلس التصميم الألماني في عام 2018.

تجارب مثيرة

استوحى خان، تصاميم البوابات من المشربية العربية، لتبدو بشكل مختلف حسب زاوية النظر إليها، فحين يتطلع الزائر إليها من إحدى الزوايا يرى تكويناً هندسياً ثلاثي الأبعاد يمثل شعار «إكسبو 2020»، في حين استعان بالإضاءة والظلال والفضاء لنقل مفهوم مفاده أن العالم بعد عبور بوابات «إكسبو» مختلف تماماً عما قبلها، فما قبل عبور البوابات هو الماضي، بينما يعيش الزائر فور عبوره البوابات مستقبلاً عامراً بالتجارب المثيرة.

ارتفاع 6 طوابق

صُنعت البوابات بالكامل من الكربون المقوى خفيف الوزن، وترتفع كل منها 21 متراً عن الأرض، وهو ارتفاع يربو على مبنى من ستة طوابق، ويمتد كل مدخل بطول 30 متراً دون أي دعم إضافي، ولكل مدخل بابان، يرتفع كل منهما 21 متراً، بعرض عشرة أمتار ونصف المتر، وتقود المداخل إلى ساحات وصول تملؤها الأشجار.

من ألمانيا لدبي

في ديسمبر من عام 2019، قامت شركة «يو بي إس» بوصفها الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لـ«إكسبو 2020 دبي»، بتسليم البوابات الثلاث بعد أن نفذت سلسلة من عمليات الشحن المتعددة بدءاً من ألمانيا، مروراً بميناء أنتويرب في بلجيكا، ليتم تفريغها في ميناء جبل علي بنجاح، حيث جرى التعامل والتخطيط لهذه العمليات بمستوى عالٍ من الحرفية والدقة في كل خطوة.

وقالت الشركة إنه في حين يتوقع أن تستقبل بوابات الدخول حوالي 25 مليون زيارة خلال فعاليات المعرض، أي ما يُعادل تعداد سكان أستراليا، تطلب الأمر توفير بنية تحتية متطورة لتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة، بما يسهم في مواكبة الطلب على الشحنات التي تتسم بضخامتها.

مواصفات عالية الدقة

تولت شركة ها-كو كاربون، الألمانية التي تتخذ من بافاريا مقراً لها، مهمة بناء البوابات المصنّعة بكلّ دقة من ألياف الكربون، بما ينسجم مع مفهوم الاستدامة الذي يقوم عليه هذا الحدث العالمي، حيث جرت إعادة استخدام وإعادة تدوير حوالي 90 % من المواد المستخدمة لبناء المناطق الدائمة في الموقع، بما فيها البوابات.

وقالت شركة ها-كو كاربون إن هذه البوابات الفريدة من نوعها تتميز بمواصفات عالية الدقة، إذ جرى استخدام أحدث التقنيات لتصميم وصناعة الهياكل المؤلفة من ألياف الكربون القادرة على الصمود مع مرور الوقت، ولتعكس بدورها التزام هذا الحدث بتوفير أعلى درجات التميز.