سلطنة عُمان.. إرث ثقافي متفرد

ابوظبي - سيف اليزيد - هناء الحمادي (أبوظبي)

تتميّز سلطنة عُمان بإرثها الثقافي الزاخر بالكنوز الحضارية المتفرّدة، والتي تمكّن الإنسان العُماني بإبداعه وفكره النيّر من ترسيخها على مر العصور، وعلى مدى التاريخ ابتكر العمانيون فنوناً وحرفاً وعادات شكّلت بدورها قيم المجتمع العُماني وأعطته طابع الخصوصية والتميّز.

من أقصى عُمان إلى أقصاها، تجد ألواناً متنوّعة من هذه الموروثات الثقافية التي تميز كل محافظة بطابع خاص لا تجده في المحافظات الأخرى، والتي بالتالي تميّز سكان كل محافظة بأزيائهم ومأكولاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وفنونهم، وهو ما سيجده زوار جناح السلطنة في «إكسبو دبي».

ويستمتع الزوار والسياح بتجربة ثقافية وحضارية ثرية بالتعرّف على الحياة العمانية الأصيلة وتفاصيلها التي تضم قيماً إنسانية جميلة وابتكاراً وإبداعاً مُميّزاً، ولا يخفى على أحد الدور الذي تلعبه البيئة العمانية وطبيعتها الساحرة في استلهام هذا التنوّع الثقافي البارز.

وجناح عُمان بمنطقة التنقل في إكسبو2020 يجسد مفهوم ورؤية استشراف «الفرص»، حيث سيعمل على التعريف بالسلطنة وجغرافيتها وتاريخها وحضارتها ويستعرض الإنجازات التنموية التي حققتها على الأصعدة كافة، لذلك تم تصميمه بنمط عصري مميز مستوحى من إحدى «أيقونات الطبيعة» في السلطنة، وهي «شجرة اللبان»، وتم تقسيمه ليحكي دورة حياتها عبر أقسامه الخمسة انطلاقاً من العناوين والموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي.

أقسام العرض

تم استلهام فكرة تصميم جناح السلطنة من شجرة اللبان وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العُماني، ويمثل المبنى الرئيسي للجناح شجرة اللبان، ويرتكز على جذع مركزي تبدأ فيه تجربة الزائر، ومن هذا الجذع المركزي تتفرع المساحات على مستويات مختلفة التي ستحتوي على أقسام العرض الخمسة، أما الواجهات الخارجية للجناح وغلافه الذي يغطي الجزء العلوي من المبنى فهي تحاكي وتجسد في تصميمها أغصان شجرة اللبان، وفكرة التصميم الخارجي تتكامل مع أسلوب افتراضي معاصر مع المحتوى الداخلي الذي يتمحور حول اللبان، حيث الموضوع الرئيسي لقصة الجناح.

وتصميم الجناح العُماني اتبع ذات النهج ليكون متسقاً ومتكاملاً من خلال المخطط الرئيسي لمعرض إكسبو دبي 2020، وعناصره ومكوناته من خلال توظيف الملامح المعمارية العُمانية بأسلوب معاصر .

وتتكامل فكرة التصميم الخارجي للجناح بأسلوب افتراضي معاصر مع المحتوى الداخلي الذي يتمحور حول اللبان، حيث الموضوع الرئيسي لقصة الجناح لما حظيت به شجرة اللبان عبر التاريخ من حضور هائل جعل منها جسراً للتواصل بين حضارات العالم القديم قبل أكثر من 5 آلاف سنة، حيث تحركت القوافل التجارية لأجل شجرة اللبان في مسارات مختلفة، بما يتوافق بشكل دقيق ومطلق مع العنوان الرئيسي لإكسبو 2020 دبي وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل» فضلاً عن موضوعاته الفرعية الثلاثة (الفرص- والتنقل- والاستدامة).

معارف مهنية

يقدم إكسبو 2020 دبي فرصة كبيرة للمؤسسات العُمانية الحكومية والخاصة المعنية وأهمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للتعريف بالموضوعات التي يتناولها المعرض لاكتساب المعارف المهنية والعلمية والعملية والاقتصادية، وكذلك التفاعل مع نظرائها من المؤسسات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات ذات العلاقة.

هدية إلى العالم

لعبت «هدية سلطنة عُمان إلى العالم»، شجرة اللبان، دوراً حيوياً في تطور البلاد منذ العهود القديمة إلى يومنا الحاضر. توجد في الداخل خمس مناطق توضح الطرق المتنوعة التي أفاد اللبان بها عُمان، حيث امتدت إلى كل شيء من الطب إلى الغذاء إلى مستحضرات التجميل.

كفاءة عُمانية

تم تصميم وتصنيع وتنفيذ الأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية التي ستستخدم في سرد واستعراض محتوى قصة الجناح في المعرض من قبل كفاءات عُمانية شابة، من خلال شركة مصنع الابتكار، وروعي في تصميمها وتحديد محتواها أن تأخذ زوّار الجناح العُماني في رحلة تثقيفية وترويحية شائقة ومسلية في الوقت ذاته.