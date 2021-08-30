«أوبرا الوصل».. حكاية 1000 سنة

ابوظبي - سيف اليزيد - تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أوبرا الوصل التي يقدمها «إكسبو 2020»، محطة ثقافية بارزة في تاريخ الإمارات، لأنها ستروي حكاية ألف سنة من الثقافة، وتصحب الجمهور في رحلة غنائية ساحرة، تتمحور حول الوحدة والتواصل، ويسرد هذا العمل الفني المسمى «الوصل» نسبة إلى الاسم القديم لإمارة دبي، تاريخ الإمارات وحاضرها كحاضنة لمئات الثقافات والمتنوعة. وتضم أوبرا الوصل مواهب إماراتية وعالمية، وتُنظَّم بالتعاون مع «أوبرا ويلز الوطنية»، ويجتمع فيها أكثر من 100 فنان وموسيقي وطلبة مدارس، إلى جانب فريق إنتاج يضم 70 مهنياً، كل هذا للاحتفاء بأفضل مواهب الأوبرا العالمية على الإطلاق.

أوركسترا محترفة

تحتفي «أوبرا الوصل» مع الموسيقي الملحن الإماراتي الحائز على جوائز محمد فيروز، الذي يشتهر بالعديد من الأعمال الفنية، منها أغنية «صميدة» وموسيقى الملحمة الأوبرالية «الأمير الجديد»، بالتراث الثقافي المتنوع لدولة الإمارات، وإنجازاتها الرائعة حتى الآن وتطلعاتها للمستقبل. وتعرض «أوبرا الوصل» للمرة الأولى في «إكسبو 2020»، ضمن سلسلة من العروض على مدى الأشهر الستة خلال انعقاد الحدث الأروع والأضخم في العالم، ومن أهم مبادرتها «نشيد الوصل» وهو برنامج تعليمي وتوعوي يمنح فرصة للطلاب وعشاق الموسيقى الشباب في الإمارات لتقديم عروضهم على أحدث طراز، وتم تنظيم «نشيد الوصل»، بهدف تعريف الشباب الإماراتي بعالم الأوبرا الرائع، برفقة أوركسترا محترفة، سيقدم الطلاب من خلالها مقتطفات ضمن «أوبرا الوصل» في حفلات كورال مدتها 30 دقيقة على مسرح اليوبيل، أمام جمهور عالمي.

وبرنامج «نشيد الوصل» مفتوح للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات فما فوق، ويمكن للطلاب ذوي الهمم المشاركة فيه أيضاً، يُعقد هذا البرنامج تحت إدارة كورال المدارس الفردية وبدعم من مديري الكورال المعينين في «إكسبو 2020»، ويمنح هذا البرنامج الطلاب فرصة اكتشاف الأوبرا بشكل فني.

ورش تفاعلية

تجمع «أوبرا الوصل» مجموعة متميزة من المبدعين الإماراتيين والعالميين في عمل يستعرض تاريخ الإمارات الثري وينشر روحها المبدعة في جميع أنحاء العالم، وتم عمل ورش أوبرا لطلاب المرحلة التأسيسية ضمن برامج تعليمية، فاحتفاء بهذا الإنجاز المهم، صممت «أوبرا ويلز الوطنية» ورشة تفاعلية مخصصة لطلاب المرحلة التأسيسية تركز على تقريب أطفال المدارس من فن الأوبرا، وتضمنت سلسلة الورش التفاعلية، فن الأوبرا والسرد القصصي والتأليف الموسيقي والموسيقى الكلاسيكية، وسيحظى الطلبة بفرصة سماع مقاطع من أوبرا إماراتية تمثل فكرتها القائمة على الوحدة والتواصل، وتعمل كل جلسة على استكشاف موضوعات ذات صلة بالابتكار والوحدة والتاريخ والتي تمثل محور «أوبرا الوصل».

فنون الموسيقى

علياء آل علي، نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس في «إكسبو 2020 دبي» قالت: نقدم «نشيد الوصل»، وهو برنامج يهدف للتواصل مع عقول الصغار من خلال تعريفهم بفن الأوبرا، والشيء المميز في البرنامج أنه يجمع الطلبة من مدارس مختلفة في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتشكيل فرق أكبر وغناء مقتطفات من أوبرا الوصل على مسرح لا مثيل له، في تجربة لا تتكرر.

وأضافت: قمنا بتطوير موارد تعليم رقمية أصبح لا غنى عنها، ليس فقط لنقدم للطلبة – افتراضياً عبر التعليم عن بُعد - المبادئ الأساسية لفنون الموسيقى، لكننا أيضاً عرفناهم بالفرص والأثر الإيجابي لفن الأوبرا على الطلبة.