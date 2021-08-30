حاكم الشارقة: خطة لتوظيف أبناء 4 آلاف متقاعد في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وضع خطة لتوظيف أبناء المتقاعدين من الجهات كافة غير المحلية في الإمارة.

وأوضح سموه لبرنامج الخط المباشر، أن توظيف هؤلاء الأبناء سيدعم ذويهم المتقاعدين الذين يبلغ عددهم 4000 من الرجال والنساء، مشيراً سموه إلى أن وضعهم على ميزانية الإمارة يتطلب 250 مليوناً سنوياً، وأن توظيف 2 من الخريجين يدخل على البيت 50 ألف درهم.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن لديه الإحصائيات الخاصة بالمتقاعدين ومستوياتهم كافة، وجارٍ العمل على حلها، مشيراً سموه إلى أن موضوع المتقاعدين لا يمكن تأجيله، لأن الأمر فيه لقمة عيش، مؤكداً أنه مسؤول عن المتقاعدين من الجهات الاتحادية في الشارقة.