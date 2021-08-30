تفاهم بين «تريندز» و«الشرق الأوسط للبحوث» بكردستان العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) بكردستان العراق، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات واستطلاعات الرأي، فضلاً عن تعظيم الشراكة فيما بين الطرفين لتبادل الأبحاث والإصدارات وتنظيم الندوات والمحاضرات المشتركة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»: إن مذكرة التعاون والتفاهم مع مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) بكردستان العراق، تأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع أكبر مراكز البحوث والدراسات وأهمها في المنطقة والعالم.

وأشار العلي إلى تطلعه نحو تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع مؤسسة «ميري»، التي تُعد من أهم المؤسسات البحثية والفكرية في منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى ما تقوم به من دور حيوي في تحليل التطورات الاستراتيجية على الصُّعد الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن إجراء البحوث ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز القدرة على فهم مستجدات القضايا الدولية.