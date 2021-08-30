الإمارات وهولندا توقعان اتفاقيتين لتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقعت دولة الإمارات ومملكة هولندا في أبوظبي، أمس، على اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقية عن جانب الدولة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وعن جانب المملكة الهولندية معالي فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين والويسيس سوهانس أدريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، كما حضر من جانب وزارة العدل الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وعبدالله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة والمستشار جاسم سيف بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، والمحامي العام الدكتور طارق الراشد رئيس نيابة عجمان الكلية، وعبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القضائية، والقاضي عبد الرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.

وأشاد معالي وزير العدل، خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين، بالتعاون الثنائي مع المملكة الهولندية، والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم لاسيما الدول العريقة في هذا المجال كالمملكة الهولندية، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.

وأكد حرص وزارة العدل على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

رؤية مشتركة

رحب معالي وزير العدل خلال لقائه مع الوفد الزائر بوجودهم على أرض دولة الإمارات وفي العاصمة أبوظبي، متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً أن الاتفاقيتين من شأنهما تعزيز وتدعيم علاقات التعاون القانوني والقضائي بما يدعم العلاقات بين البلدين الصديقين، وهو ما يسهم في تحقيق الرؤية المشتركة تجاه المساعدة في الإجراءات التي تحقق العدالة.

تعاون

أعرب معالي فريد جرابهايوس وزير العدل الهولندي عن سعادته بزيارة أبوظبي، وتوقيع الاتفاقيتين مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.