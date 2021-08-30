«طلبة أبوظبي» يبدأون دوامهم بسلاسة وسط الإجراءات الاحترازية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

نفذت مدارس أبوظبي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2021 2022 إجراءات احترازية مشددة في اليوم الأول من الدراسة، إذ استقبلت المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي جميع طلبة الصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، «الذين اختاروا أنموذج الدوام المدرسي»، كما بدأ أيضاً الطلبة الذين سجلوا في أنموذج التعليم عن بُعد يومهم الدراسي الأول، علماً بتنوع عمليات الدوام بين الصفوف للهجين أو حسبما قررت المدارس، وفقاً لاستعداداتها، وتم التأكد من حصول الطلبة على التطعيمات أو المسحات.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية طبّقت أعلى معايير الصحة والسلامة، وخضوع 221 مدرسة للتفتيش، وأن فرق التفتيش والامتثال ستواصل زياراتها التفتيشية لجميع المدارس على امتداد الفصل الدراسي، والتأكد من الالتزام بالإجراءات، ومخالفة المدارس غير الملتزمة بعدم الامتثال، وتتراوح المخالفات في حالات عدم الامتثال بين 10 آلاف درهم و250 ألف درهم، حيث تستوجب اللوائح التنظيمية على جميع المدارس رفع تقارير يومية لدائرة التعليم والمعرفة تتضمن قوائم الامتثال بالسياسات المعتمدة.

علماً بأن الدائرة وفرت فحص كوفيد-19 مجاناً للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق وموظفي المدارس في مراكز وتواريخ محددة لكل مدرسة، وقد تم إرسال جدول زمني للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي لفحوص كوفيد-19 لضمان استفادة الطلبة والمدرسين وموظفي المدارس من الفحوص المجانية في الوقت المناسب.

توفير المسحة الدورية

وقد دعا أولياء أمور إلى توفير المسحة الدورية في كل مدرسة على حدة، نظراً لأنه قد تتأخر وصول المسحات أحياناً، والازدحام بالمراكز المخصصة، مقدرين دور دائرة التعليم والمعرفة والجهات المعنية حرصهم على سلامة أبنائهم، معربين عن سعادتهم بما أنجزته الإمارات في العناية والحرص على سلامة كافة أفراد المجتمع وخاصة طلبة المدارس، معربين عن أملهم في توفير إجراء فحص PCR الدوري، وفحص اللعاب للأطفال في المدارس للتسهيل على الطلبة وأولياء الأمور، خاصة في المدارس التي لديها ممرضون وممرضات مؤهلون ومدربون على إجراء تلك الفحوص.

التعليم «الهجين»

وتلقى بقية الطلبة الذين اختاروا نظام التعليم «الهجين» أو التعليم «عن بُعد» يومهم الدراسي الأول بنسبة شارفت على مئة بالمئة، بينما كانت نسبة الحضور لخيار الدوام الرسمي جاوزت الـ70% في معظم المدارس، علماً بأن بعض مدارس القطاع الخاص، ونظراً لوجود مشاكل فنية خاصة بالنسبة للطلبة الذين التحقوا بهذه المدارس أول مرة، قد أبلغت هذه المدارس عبر رسائل نصية أو عبر وسائل التواصل أولياء الأمور بتأجيل الدراسة إلى حين حل المشكلة مع الجهات المعنية، ومدارس أبلغت بعدم جاهزيتها لاستقبال الدوام المدرسي لاستيفاء باقي المتطلبات، ومنها على سبيل المثال العيادة المدرسية والتحول إلى تعليم عن بعد لحين الحصول على الموافقات الرسمية.

وقال عدد من مديري المدارس: كان خيار الدوام الكامل أو الهجين الغالب على خيارات الأسر، أن نسب الحضور جيدة وتتعدى 70 بالمئة أحياناً، ويتوقع أن يزداد عدد الطلبة المسجلين دواماً كاملاً هذه النسبة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، مؤكدين اكتمال الهيئة التدريسية والإدارية، وقد حصلت جميعها على نتائج سلبية لفحص «كوفيد- 19» «PCR»، مشيرين إلى أن العام الدراسي الجاري يُعد استثنائياً في ظل استمرار جائحة «كورونا»، إلا أن المدارس أكثر استعداداً وجاهزية لاستقبال الطلاب على مقاعد الدراسة نتيجة للخبرة التي تم اكتسابها للتعامل مع هذا الوضع، من خلال خطط إعادة الفتح التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الماضي.

وأشار عدنان عباس نائب مدير عام مدارس النهضة الوطنية، إلى أن نسبة الحضور جيدة، لاحتمالية تأخر بعضهم في أخذ المسحة، أو تأخر ظهور النتيجة، والوفاء بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، بينما كانت النسبة عالية في الذين اختاروا خيار التعليم عن بعد، علماً بأن الطلبة المسجلين في خيار الدوام المدرسي الكامل أعلى بكثير.. ولفت إلى أنه تم دخول وخروج الطلبة طبقاً لما نصت عليه تعليمات الجهات المعنية والتزام من أولياء الأمور والطلبة.