بداية آمنة ومريحة للطلاب والأهالي في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثنى أهالي وأولياء أمور برأس الخيمة على الاستعداد والجهوزية التي تميز بها عدد من مدارس المنطقة التعليمية، وهي تستقبل العام الدراسي الجديد 2020- 2021 والتي وصفوها بأنها بداية طيبة ومطمئنة لعام دراسي أمن وصحي ويتميز بأعلى معايير التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، حيث عملت المدارس على تعقيم الفصول المدرسية والمرافق والمختبرات العلمية والتأكد من سلامة كل الموجودين، وضرورة وجود فحوص PCR للهيئات التدريسية والإدارية في جميع المدارس ورياض الأطفال.

وبينت الإدارات أنها خصصت لجاناً ومشرفين يقفون على جميع التدابير الوقائية وتوافر سبل السلامة في الحافلات والمرافق والفصول المدرسية، منوهين بأنهم استعانوا، بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، بشركات تنظيف وتعقيم معتمدة للتأكيد على نظافة وخلو المكان من أي ملوثات وغيرها.

ورش توعية

وأكدت آمنة الزعابي، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، أهمية تلقي الهيئات التدريسية والإدارية اللقاحات المعتمدة في الدولة للوقاية من فيروس «كوفيد - 19»، وذلك ضمن حملة أطلقتها المنطقة التعليمية تحت عنوان «العودة الآمنة للمدارس»، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج كورش التوعية للكوادر حول أهمية التطعيم، وذلك بالتنسيق مع الطب الوقائي.

وأشارت إلى أن أبرز تغيير سيشهده العام الدراسي الجديد هو عودة جميع الطلبة للتعلم حضورياً، مع مراعاة أن يكون خيار «التعليم عن بُعد» للحالات الاستثنائية من الطلبة، الذين يتعذر حضورهم إلى المقر المدرسي لظروف وأسباب صحية.

وأشارت الزعابي إلى أن مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية حرصت على اتخاذ التدابير المناسبة عنواناً لبداية اليوم الدراسي الأول لاستقبال الطلبة، من خلال الحفاظ على مسافة آمنة بين الطلبة والكوادر المدرسية قدر الإمكان، وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة في البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية بعد وضع خطة متكاملة تتضمن جميع تفاصيل العودة الآمنة وأنواع التعلّم، وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

وحول الاستعدادات والتجهيزات التي تجري على قدم وساق في معظم المدارس، أكدت أن المدارس ومنذ فترة أعلنت حالة استنفار وتأهب مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ بهدف تلبية جميع الاحتياجات للطلبة والكوادر بمختلف فئاتها في جميع المؤسسات التعليمية.

وقالت: كان دور منطقة رأس الخيمة التعليمية متمثلاً في التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المحلية المعنية كالفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة وإدارة الرعاية الصحية، لضمان تشغيل المؤسسات التعليمية والعودة الآمنة التي تتطلب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد، والتي تضمن سلامة طلبتنا والكوادر التدريسية والإدارية وكافة العاملين والزائرين للمؤسسات التعليمية، وذلك لتحقيق بيئة آمنة ومجتمع مدرسي مستقر يضمن استمرارية التعليم، ويتبعها تنظيم زيارات للفرق الرقابية لكافة المؤسسات التعليمية للتأكد من امتثالها لكافة المعايير الرقابية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومتطلبات البروتوكول الوطني.

روح إيجابية

قال محمد العامري ولي أمر طالبة في الصف الخامس: إن الاستعدادات التي تميزت بها المدارس في أول يوم دراسي انعكست نفسياً على الطلاب وأولياء الأمور، من حيث الأمن والسلامة المدرسية التي خلقتها إدارات المدارس وبثت روحاً إيجابية وتفاؤلاً.

وأضاف أن الإجراءات والتدابير الوقائية ملحوظة في كل ركن من المدرسة، ناهيك عن العملية التنظيمية التي تبدأ منذ استقبال الطالب واستلامه من ولي الأمر حتى وصوله للفصل المدرسي، منوهاً بأن المدارس وضعت نقاطاً محددة لدخول المدرسة وحدوداً للأهالي لضمان فعالية العملية التعقيمية المتواصلة.

بدورها، قالت أم حمدان الخاطري: إن اليوم الدراسي الأول يشكل بداية مقلقة لدى أولياء الأمور، خاصة أنه أتى بعد فترة انقطاع طويلة نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ولكن سرعان ما تبددت تلك المخاوف فور وصول الطلبة والأهالي للمدارس ورؤيتهم الإجراءات والتدابير الوقائية التي كانت موجودة والاستقبال، التي وفرتها المدارس وكسرت حاجز الخوف والقلق لدى الجميع، متمنية أن تكون بداية جيدة وآمنة للجميع.

وأكدت الإدارية سمية الحميدي، أن العملية التنظيمية التي اعتمدتها المدارس وتقسيم الطلاب على فئات A، وفئة B ساعدتهم كإدارات في إنجاز المهام بسهولة وسلاسة من حيث استقبال الطلاب، والتأكد من الفحوص الخاصة بـPCR وإدخالهم فصولهم المدرسية والتأكد من توافر جميع وسائل وإجراءات السلامة، ناهيك عن المرور على الفصول المدرسية لتشديد على الإجراءات الوقائية عند الطلاب.

جاهزية فنية وتقنية لأسطول الحافلات

قالت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالانابة لـ«مواصلات الإمارات»: إن الشركة قامت بتجهيز 6.629 حافلة مدرسية للمدارس الحكومية والخاصة المتعاقدة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، والتي تم من خلالها إنجاز عدد من خطط تأهيل أسطولها المخصص للنقل المدرسي والتعليمي في الدولة، لا سيما الانتهاء من عمليات الصيانة الوقائية والدورية، والتأكد من الجاهزية الفنية والتقنية والرقمية لأسطول الحافلات المدرسية، علاوةً على تلبية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة من قبل الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بـ«كوفيد-19»، ضماناً لصحة الطلبة خلال عمليات نقلهم اليومية من وإلى مواقع الدراسة.

وفيما يتعلق بأطقم العمل المكلفة بمهام نقل الطلبة والتعامل اليومي معهم؛ قالت إنه تم الانتهاء من تأهيل تلك الأطقم، حيث خضع جميع السائقين والمشرفات وبشكل دوري لدورات وبرامج تدريبية وإرشادية متنوعة ومكثفة ضمن مناهج مدروسة وشاملة، جرى إعدادها وتنفيذها من قبل مركز مواصلات الإمارات للتدريب وبالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية، ولابد هنا من الإشارة إلى جهود الشركة في تطعيم السائقين والمشرفات والتي بلغت نسبةً 100%.

وأوضحت أن «مواصلات الإمارات» تطبق سياسات شاملة لتقديم خدمات النقل المدرسي المختلفة، وذلك حسب (دليل السياسات المدرسية الشاملة لمواصلات الإمارات) والذي ينظم تقديم خدمة النقل المدرسي بكامل تفاصيلها، بدءاً من مرحلة الاستعدادات المسبقة قبل بدء العام الدراسي حتى مراحل التشغيل النهائية، وفيما يخص تقديم خدمة النقل المدرسي في ظل الظروف الحالية (مع وباء كوفيد-19)، فقد كانت «مواصلات الإمارات» رائدة وسباقة في تطوير (الخطة الشاملة لحماية الطلبة المنقولين من فيروس كوفيد -19) منذ العام الماضي، وتتضمن هذه الخطة تفاصيل شاملة للإجراءات التي يتم القيام بها لضمان تقديم خدمات نقل الطلبة وفق التشريعات ذات العلاقة الصادرة في الدولة، وكذلك أفضل الممارسات الممكنة عملياً والمطبقة محلياً وعالمياً في مجال تقديم خدمات النقل المدرسي في ظل جائحة «كوفيد-19»، بدءاً من مرحلة التخطيط والإعداد والتجهيز للعام الدراسي، مروراً بعملية التشغيل وتقديم الخدمة، حتى مرحلة الرقابة والقياس، كما تتضمن تحديداً واضحاً للأدوار والمسؤوليات لجميع المعنيين بتقديم الخدمات، ومع انطلاق العام الدراسي الحالي قامت «مواصلات الإمارات» بتحديث هذه الخطة بناءً على جميع البروتوكولات والتشريعات التي صدرت في الدولة مؤخراً بما يحقق أعلى درجات الوقاية الممكنة وسلامة ورضا عناصر المجتمع المدرسي بأكمله، وبخاصة أولياء الأمور والطلبة المنقولين على متن أسطول حافلات الشركة.