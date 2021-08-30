رئيس بيرو يحضر حفل التقديم الرسمي لمشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - ليما (وام)

حضر فخامة بيدرو كاسيتو رئيس جمهورية بيرو حفل التقديم الرسمي لمشاركة جمهورية بيرو في «إكسبو 2020 دبي»، الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية والسياحة البيروفية، والذي شارك فيه محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو.

وألقى الشامسي كلمة أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيرو التي تأسست منذ 35 عاماً.. وأكد أهمية مشاركة بيرو في «إكسبو 2020 دبي»، والتي رأى أنّها ستساهم في تحفيز النمو الثقافي والتعليمي والتكنولوجي والابتكاري بين البلدين.

من جانبه، أكد فخامة كاسيتو أن مشاركة بلاده في «إكسبو 2020 دبي» فرصة لتعزيز الروابط التي تجمع بلاده بدولة الإمارات في مجالات التجارة والثقافة والتعليم. تجدر الإشارة إلى أنّ الفعالية شهدت حضور عددٍ كبير من المسؤولين في الحكومة البيروفية، ضم معالي غيدو بييدو رئيس مجلس الوزراء، ومعالي أوسكار ماوورتوا وزير العلاقات الخارجية، ومعالي روبيرتو سانشس بالومينو، وزير التجارة الخارجية والسياحة، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من مسؤولي وزارات: الثقافة، والنقل والمواصلات، والاقتصاد، والمالية، والإنتاج، والبيئة، ومن غرفة تجارة ليما، ومؤسسات السياحة والتصدير.