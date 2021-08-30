اتفاقية لإنشاء أول مجمع لرعاية المسنين في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)



أعلنت مدينة دبي الطبية، عن توقيع اتفاقية مع «فيتا»، شركة الاستثمار في مجال الرعاية الصحية في الإمارات، لإنشاء مجمع «فيتا كير» المتخصص والمتكامل لرعاية المسنين في دولة الإمارات.. ترسيخاً لموقع دبي كأفضل مدينة للعيش وكوجهة أولى لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية بما توفره من خدمات ومرافق طبية متخصصة، واستقطابها لأهم وأكبر المؤسسات الطبية العالمية وأمهر الكفاءات المتخصصة. وسيشكل مجمّع فيتا كير لرعاية كبار السن عند اكتماله وجهة متميزة توفر أعلى مستويات الرعاية المتخصصة في ثمانية مسارات علاجية تشمل مركزاً للعيادات الخارجية لعلاج الشيخوخة، ودار رعاية متقدّمة توفر خدمات الرعاية على المدى الطويل، ومركزاً متخصصاً بالزهايمر، ومركز رعاية يومي لكبار السن، ومنشأة متخصصة بإعادة التأهيل، ومركزاً لخدمات التنفس الاصطناعي، ومركز رعاية، مع خدمات مراقبة الحالة الصحية في المنزل. خدمات مخصصة.

وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، إن اتفاقية التعاون مع فيتا علامةً بارزةً في مسيرة مدينة دبي الطبية، وتنسجم مع رؤية دبي الرامية إلى جعلها مركزاً عالمياً للرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع. وسيوفر مشروع فيتا كير الجديد خدمات مخصصةً تناسب جميع فئات المرضى من كبار السن.

وأضاف: سعداء بالإعلان عن هذا المشروع الضخم الذي يؤكد سعينا والتزامنا بالارتقاء بمستويات جودة وتكامل خدمات رعاية صحية لكبار السن، وهي فئة رئيسية ومتنامية في المجتمع الإماراتي، وتحقيقاً لرؤيتنا بتعزيز خدمات الرعاية الصحية، سيشكل «فيتا كير» وجهة مثالية ترسخ مكانة مدينة دبي الطبية كوجهة مثالية لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية المصممة لتشمل جميع الفئات من طب الأطفال وحتى المسنين. «وبموجب الاتفاقية، ستقوم «فيتا» وشركاؤها ببناء منشأة حديثة لتقديم خدمات الرعاية الشاملة لكبار السن الإماراتيين والمقيمين ممن تجاوزوا 65 عاماً.

ويشكّل مركز رعاية المسنين الجديد، الذي ستتولى إدارته «فيتا»، عنصراً أساسياً في مدينة دبي الطبيّة- المرحلة الثانية، وجهة الصحة والعافية، المطلة على الواجهة المائية في خور دبي، والممتدة على مساحة 19 مليون قدم مربعة.

مكانة رائدة

بدوره قال عبدالله القرق، رئيس مجلس إدارة «فيتا»: تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز الخدمات الطبية المتخصصة وخدمات الرعاية غير السريرية للمسنين، إذ تشكّل تلبية هذه الاحتياجات ضرورةً أخلاقيةً وخدمةً أساسيةً في قطاع الرعاية الصحية. ومع مواصلة دبي تقديم خدمات الرعاية الصحية الرائدة لمجتمعها، ندرك أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية غير المتوفرة بعد لكبار السن، لا سيما وأنّ كبار السن هم الشريحة الأكثر تأثراً بتبعات الأزمة الصحية في عالم ما بعد كوفيد-19. ونهدف من خلال إنشاء مركز «فيتا كير» إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة إقليمياً ودولياً في هذا المجال الحيوي من العناية الطبية والنفسية والاجتماعية لكبار السن». ويتزامن إنشاء المجمع مع فترة تحولية في نظام الرعاية الصحية المحلي والإقليمي، فلم يعد موضوع الرعاية مقتصراً على الخدمات الطبية التي تضمن معالجة الأمراض التي قد تودي بالحياة وحسب، بل ويشمل تعزيز جودة الحياة أيضاً، كما أصبح وجود مثل هذه المرافق للعناية أمراً ضرورياً مع احتواء دولة الإمارات لأكبر شريحة معمرة في المنطقة وثاني أعلى نسبة لمتوسط الأعمار في دول الخليج.