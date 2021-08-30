بلدية دبي تسعد عمال النظافة بعربة مميزة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

قامت بلدية دبي بتخصيص عربة ذات مميزات فريدة تتوفر فيها كل المتطلبات التي يحتاجها العامل لتأدية مهامه بالإضافة إلى سبل تعزيز راحته وسعادته. يأتي ذلك تماشياً مع أهداف بلدية دبي بجعل إمارة دبي المكان المفضل للعيش والعمل وانطلاقاً من حرصها المستمر على تعزيز سعادة وراحة مختلف فئات المجتمع ومن ضمنها فئة عمال النظافة. وتتميز العربة باحتوائها على سقف مزوَّد بمروحة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة ومظلة تحميه من أشعة الشمس خصوصاً في فترة الصيف مما يسهم في توفير رعاية متميزة للعمال وتأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم.