«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطلق مساق المرأة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، عن إطلاقها مساق المرأة في الحضارة الإسلامية، والذي يتضمن بيان أهم قضايا المرأة في العالم العربي والإسلامي، ودورها ومكانتها وإنجازاتها في الحضارات بمختلف الحقب والأزمنة، وذلك في ظل الجهود الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة في برامج الجامعة الأكاديمية.

ويتطرق المساق إلى تسليط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في الحضارات، وذلك من خلال ذكر أهم الشخصيات الرائدة والنماذج الساطعة والتعريف بسيرهم الحافلة، وتسليط الضوء على أهم إنجازاتهم على مر التاريخ.

كما نظمت «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، جلسة حوارية افتراضية بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية».وقال الدكتور خالد سالم اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة: «يسر إدارة الجامعة باسم طلابها وكادرها التعليمي أن تهنئ المرأة الإماراتية بيومها هذا الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة ويصادف ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام، فقد استطاعت المرأة في دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية أن تثبت للعالم أجمع قدرتها على المنافسة وتحقيق الأهداف والإنجازات بالقطاعات كافة حتى أصبحت قدوةً لجميع النساء في الطموح والإبداع والعطاء، وذلك بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي وفرت للمرأة الإماراتية كل الدعم لتصبح شريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن».

قنوات

وستتيح جامعة محمد بن زايد هذه المادة لطلابها وطالباتها انطلاقاً من ربيع الفصل الدراسي لعام 2022. هذا ويسعى الاتحاد النسائي العام إلى تسليط الضوء على هذا الطرح عبر إقامة فعالية خاصة للتعريف بهذا البرنامج، من خلال قنوات مكتبة فاطمة بنت مبارك بالاتحاد النسائي العام.