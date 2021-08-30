الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن زايد يهنّئ الطلبة بالعام الدراسي الجديد

0 نشر
أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنّئ الطلبة بالعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطلبة بالعام الدراسي الجديد، وأوصاهم بالاجتهاد والتفوق، كما عبر سموه عن شكره للمعلمين وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد، وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة.. وأوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق.. وأشكر إخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية».

ولي عهد أبوظبي:

• «أتمنى لأبنائي وبناتي الطلبة عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة، وأوصيهم بالاجتهاد والتفوق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا