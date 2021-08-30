الامارات | «طلابنا مستقبلنا» تعزّز قيم المسؤولية لدى الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طلابنا مستقبلنا» تعزّز قيم المسؤولية لدى الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية حملتها التوعوية بعنوان «طلابنا مستقبلنا» التي تتضمن مبادرتي «طلابنا أمانة»، و«السلامة في الحافلات المدرسية»، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والوقاية في المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من الحوادث.

وقال قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، إن حملة «طلابنا مستقبلنا» يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتعزيز قيم المسؤولية والالتزام باشتراطات السلامة والوقاية لدى طلبة المدارس. وأشار إلى أن الحملات الفرعية لـ«طلابنا أمانة»، و«السلامة في الحافلات المدرسية»، تهدف إلى التوعية والتعريف بإجراءات السلامة في بيئة المدرسة وفي الحافلات المدرسية، كتدريب المشرفين في الحافلات على إجراءات الإسعافات الأولية، والتأكد من أن أرضيات وممرات الحافلة مانعة للانزلاق، ومغطاة بطبقة غير قابلة للاشتعال، وضرورة تركيب جهاز كاشف للدخان في الحافلة المدرسية، وتثقيف الطلبة بكيفية استخدام طفايات الحريق. وذلك من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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