الامارات | مجلس أولياء أمور طلبة الشارقة يدعو إلى توجيه الأبناء لتلقي التطعيم ضد "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أولياء أمور طلبة الشارقة يدعو إلى توجيه الأبناء لتلقي التطعيم ضد "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا رئيس مجلس أولياء أمور طلاب وطالبات مدينة الشارقة الشيخ عبد الرحمن المعلا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 أولياء الأمور إلى توجيه الأبناء لتلقي التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" بصفته خيارنا للتصدي والحد من انتشار الفيروس وهو السبيل للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وللحفاظ على المكتسبات والنتائج التي تحققت خلال الفترة السابقة .

كما دعا أولياء الأمور بضرورة تحفيز الطلبة وتشجيعهم وحثهم للعودة إلى مدارسهم واختيار التعليم الواقعي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتعزيز المناعة الفردية والجماعية في مواجهة تحديات الجائحة لنصل إلى مرحلة التعافي التام إن شاء الله.

ورحب الشيخ عبد الرحمن المعلا بالأبناء الطلاب اليوم في مدارسهم التي أكملت إستعدادتها اللازمة لاستقبالهم بكل سرور معربا عن شكره لجميع أطراف العملية التربوية والتعليمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news