توطين الوظائف النسائية النادرة في حديقة الحيوانات بالعين

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت حديقة الحيوانات بالعين، خلال مسيرتها التي امتدت إلى 53 عاماً، نقلة نوعية في توطين وظائف نسائية نادرة مثل تدريب الطيور الجارحة والطب البيطري وإرشاد السفاري والبستنة والتشريح ورعاية الحيوانات الخطرة والمهددة بالانقراض، بنسبة بلغت 58%.

وقال غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين: «حديقة الحيوانات بالعين من المؤسسات الحكومية السباقة في دعم المرأة وتشجيعها على العمل في مجالات ميدانية فريدة من نوعها، فنحن لدينا أول مدربة طيور إماراتية وطبيبات وممرضات بيطريات وأخصائيات تغذية وبستنة وفنيات مختبرات وتشريح، ومرشدات سياحة وسفاري وغيرهما، بالإضافة للوظائف الإدارية والإشرافية في مجال صون الطبيعة ورعاية الحيوانات بمعدل 202 موظفة».

وأوضح أن إطلاق شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» ليوم المرأة الإماراتية 2021 يأتي استكمالاً لخمسين عاماً مضت على إنشاء حديقة الحيوانات بالعين على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لنواصل في الخمسين القادمة ما بدأناه من دعم المرأة وتمكينها في مجالات التنمية الوطنية كافة.