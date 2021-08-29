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الامارات | محمد بن زايد يهنئ الطلبة بالعام الدراسي الجديد

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطلبة بالعام الدراسي الجديد.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة..وأوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق .. وأشكر أخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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