الامارات | شرطة دبي تهدي "فرساً" لطفل متفوق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تهدي "فرساً" لطفل متفوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت القيادة العامة لشرطة دبي أمنية طفل يبلغ من العمر 11 عاما، بامتلاك خيل خاص فيه، وأهدته الفرس "سليل" من اسطبلات مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي.

وقال مدير مركز شرطة الخيالة اللواء خبير محمد عيسى العظب إن والدة الطفل مانع إبراهيم احمد عبدالله تواصلت مع القيادة العامة لشرطة دبي، وأبلغتهم بأن طفلها يحب الخيول ولديه أمنية بأن يكون لديه خيل خاصة فيه، وأنه من المتفوقين في الدراسة وحقق نتائج عالية، لتلبي القيادة العامة لشرطة دبي أمنيته وتستقبله في مركز شرطة الخيالة مع والده وأشقائه، وتهديه فرساً، وتنقل ملكيتها باسمه وتسلم له.

وأضاف العظب أن القيادة العامة لشرطة دبي تولى في تواصلها مع المجتمع اهتماماً بالغاً لا يقتصر على الجانب الأمني والخدمي فقط، بل في مختلف المبادرات والأنشطة والمناسبات، مؤكداً أن إهداء الطفل فرساً أتى من منطلق حرص شرطة دبي على إسعاد المجتمع خصوصاً الأطفال، ولتشجيعه على مواصلة التفوق الدراسي مع مراعاة قدرته على توفير بيئة آمنة وسليمة يستطيع من خلالها تقديم الرعاية والحفاظ على الفرس.

من جانبه، قال الضابط بمركز شرطة الخيالة الملازم أول احمد راشد الكعبي، ، إن المركز استقبل الطفل مانع إبراهيم ووالده وأشقاءه، وتم تعريفهم بالمركز والخدمات التي يقدمها ودور فرق الخيالة في تعزيز الأمن والأمان في مختلف المناطق في دبي، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور، بالإضافة إلى شرح لكيفية التعامل مع الخيل والعناية به والإجراءات الأساسية للتعامل معه.

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