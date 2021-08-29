اقتصار دخول الأماكن العامة بأبوظبي بعد 20 سبتمبر على المطعمين بالكامل

الإمارات

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على حسابه الرسمي في تويتر: أنه «يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاماً بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح». وأضاف المكتب: «هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن. بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل».