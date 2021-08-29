الامارات | بدء العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت اليوم المدارس كافة على مستوى الدولة، استقبال الطلبة من مختلف المراحل التعليمية، وسط إجراءات احتراز ية مشددة، لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية وجميع العاملين في الميدان التربوي، من الإصابة بفيروس "كورونا".

وتطبّق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال العام الدراسي الجديد 2022-2021 الذي سينطلق يوم غد الأحد، ثلاثة من أنواع التعلم في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وذلك لتحقيق العودة الآمنة للمدارس، وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضحت المؤسسة أن أنواع التعلم المحددة تشمل التعلم الواقعي، وهو النمط الكلاسيكي للتعليم والتعلم، والذي يعتبر الأكثر فعالية، والتعلم عن بُعد الذي يشمل التعليم الإلكتروني المباشر وغير المباشر، أي غير المتزامن، ويُستخدم كلا النوعين لتعليم طالب واحد، أو مجموعة صغيرة من الطلبة أو شعبة كاملة، والتعلم المتزامن الذي ينقسم فيه الطلبة من الصف الواحد إلى مجموعتين، إحداهما داخل الصف والأخرى «عن بعد»، ويُستخدم في حال لم تتوافر الطاقة الاستيعابية لجميع الطلبة داخل المدرسة.