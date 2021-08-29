10 وجوه دبلوماسية ترسخ مكانة الإمارات دولياً

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

تميزت المرأة الإماراتية في مجالات العمل الدبلوماسية، حيث لعبت دوراً لافتاً في المناصب والمسؤوليات التي تقلدتها العديد من الشخصيات النسائية ضمن المهام الخارجية للدولة، لتبرهن بذلك على الكفاءة والخبرة التي تمتلكها المرأة الإماراتية، ولتكون خير ممثل لأحلام وطموحات ورؤى دولة الإمارات إلى جميع دول العالم.

وحظيت المرأة الإماراتية ضمن منظومة عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بسبل الدعم كافة، حيث ترأست الوفود والاجتماعات، وكانت حاضرة بقوة في الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، وتواجدت بجانب شريكها الرجل في التأكيد على نهج دولة الإمارات ورسائل التسامح والسلام والمحبة، وقادت جهداً دبلوماسياً ملحوظاً لترسيخ مكانة الإمارات الدولية وريادتها في مختلف المجالات، ولتجسيد رؤية الإمارات تجاه عالم متوحد قادر على مواجهة التحديات المختلفة.

ودعمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، العاملات في الدبلوماسية الإماراتية، حيث أعربت سموها في عدد من المناسبات عن ثقتها بقدرة ابنة الإمارات، التي تبوأت منصب السفيرة في عدد من الدول، على مواصلة نهج الدبلوماسية النشطة والمعتدلة للإمارات في الخارج، وخدمة مصالح الإمارات وتعزيز مكانتها الرائدة في العالم.

وأولت دولة الإمارات أهمية لمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي، حيث فتحت الدولة باب تعيين المرأة الإماراتية في وزارة الخارجية كدبلوماسيات، واستحدثت تدابير للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي، لتحتل بذلك مكانة مميزة في مضمار العمل الدبلوماسي لتشكل إضافة حقيقية ولتساهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية.

وخلال الفترة الحالية، تتواجد 10 شخصيات نسائية ضمن القيادات الدبلوماسية لدولة الإمارات، حيث يعمل جميعهن على إبراز منجزات الدولة والتعريف بها إلى مختلف دول العالم، كما يحرصن على تسخير الجهود والإمكانيات وتوظيفها لتعزيز علاقات الإمارات الخارجية والحفاظ على العديد من المكتسبات السياسية التي حققتها الدولة طوال الفترة الماضية، متحليات بالإرادة والعزم على أن يمثلن الإمارات خير تمثيل في مختلف قارات العالم.

وتتولى لانا زكي نسيبة منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بينما تشغل الدكتورة نوال خليفة الحوسني، منصب المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إضافة إلى 8 سفيرات، هن: الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية، وحفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى ألمانيا، وفاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى الدنمارك، ونورة جمعة سفيرة الدولة لدى فنلندا.

كما تضم القائمة، هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى فرنسا، ونبيلة عبدالعزيز الشامسي سفيرة الدولة إلى مونتنيغرو، وحنان خلفان العليلي سفيرة الدولة لدى لاتفيا، إضافة إلى الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى بولندا.

وتعمل سفيرات دولة الإمارات في الخارج على تعزيز العلاقات الثنائية في الدولة، من خلال الدور الفاعل لهن في دعم مكانة دولة الإمارات، وهو ما يعكسه العدد المتزايد من السفيرات والعاملات في السلك الدبلوماسي خلال الفترة الماضية، بما يؤكد توجه الفتاة الإماراتية نحو أشكال العمل الدبلوماسي، وما يتحلين به من رغبة لخدمة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتؤكد نجاحات المرأة الإماراتية ومكانتها المرموقة، على قدرة المرأة على الانضمام إلى العمل الدبلوماسي الذي يتطلب مهارات وقدرات شخصية متنوعة، كالقدرة على التفاوض وبناء العلاقات المتنوعة والإلمام بالتفاصيل الدقيقة، والقراءة الجيدة للأحداث وتطوراتها المستقبلية، والقدرة على الإقناع والتوضيح والتواصل مع المجتمع، وتطبيق مهارات بناء التحالفات الدبلوماسية وإبراز الدور الإيجابي للدولة في مختلف القضايا، وهي الأمور التي نجحت فيها سفيرات الدولة بتطبيقها طوال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، إطلاق أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. النسخة الأحدث من مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2021، حيث أشار المؤشر للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسي، بوجود قرابة 49.5 في المائة من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات من النساء، بينما تصل نسبة خريجات الأكاديمية إلى نحو 65 في المائة من إجمالي الخريجين منذ تأسيس الأكاديمية، بما يجسد تطور مشاركة المرأة في الشؤون الخارجية والدبلوماسية ومدى الرغبة المتزايدة في الانخراط بهذا العمل، والحرص على تطوير الأدوات الدبلوماسية اللازمة للنجاح، إضافة إلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أحد أبرز القطاعات الحيوية.