مدارس أبوظبي جاهزة لاستقبال الطلبة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت مدارس القطاع الخاص في أبوظبي اكتمال استعدادها لاستقبال الطلبة، وبدء العام الدراسي اليوم حسب الخيارات التي تمت إتاحتها هذا العام مع التأكيد على الدوام الكامل، وفتح المجال سواء للتعليم عن بُعد لمن يرغب وفق شروط، والدوام الكامل والهجين، كما خيرت مدارس أولياء الأمور بين التعليم عن بُعد أو التعليم الهجين وتم إبلاغ أولياء الأمور بكافة المستجدات والإجراءات الواجب التقيد بها سواء الطلبة أو أولياء الأمور، ولن يسمح بدخول أي طالب غير حاصل على التطعيم لمن في عمر 16 سنة فما فوق، حسبما وجهت به الدائرة، وذلك للطلبة الذين اختاروا خيار الدوام المدرسي الكامل، وضرورة الحصول على التطعيم، والمسحة وتطبيق الحصن للطلبة ما دون ذلك، وأجمعت المدارس على متابعتها مع أولياء الأمور أولاً بأول بما في ذلك الزي المدرسي وكيفية استلامه وتاريخ وتوقيت الاستلام، تفادياً للازدحام وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكتب المدرسية.

كما قامت مدارس بإبلاغ أولياء أمور الطلبة بمراكز الفحص، التي وفرتها الدائرة بالتنسيق مع شركائها، والتي تتم من خلال مسحة كل أسبوعين، كما أكدت المدارس الالتزام ببروتوكل دخول وخروج الطلبة، وتخصيص أماكن للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجات الحرارة وما إلى ذلك، كما أبلغت مدارس أولياء أمور الطلبة بأن الدراسة ستكون أسبوعين «خيار التعليم عن بُعد» لحين استكمال تهيئة وتجهيز وتوزيع الشعب وتسلم الكتب.

وأكد عدنان عباس نائب مدير عام مدارس النهضة الوطنية جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع أول يوم دراسي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وأن جميع المعلمين بالمدرسة والهيئة الإدارية حاصلون على التطعيم بل تم أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة لمعظم المعلمين والهيئة الإدارية، وتمت تهيئة مرافق المدرسة بما يتلاءم مع المتطلبات التي أقرتها الدائرة، وأن التنسيق جاري ومستمر مع دائرة التعليم والمعرفة والمدارس عموماً من أجل ضمان وسلامة أبناؤنا الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

إجراءات

أكدت مديرة مدرسة النجاح الخاصة عهد أبو غزال، جاهزية المدرسة لاستقبال طلبتها للعام الدراسي الجديد لعام 2021-2022 وقد قامت المدرسة بالإجراءات الاحترازية كافة، التي أوصت بها دائرة التعليم والمعرفة منها : تخصيص بوابات دخول وخروج للطلبة، والحرص على الالتزام بمسافات الأمان بين كل طالب وآخر، والتعقيم الدوري داخل المدرسة وخاصة المرافق، كما تم إبلاغ أولياء الأمور بوجوب التقيّد بالإجراءات الاحترازية، وذلك بالتواصل معهم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وإضافة إلى ذلك زادت حرص المدرسة بضرورة إظهار نتيجة الفحص، عند دخول المدرسة من قبل أولياء الأمور تقييدًا لانتقال الفيروس.

وبالنسبة للزي المدرسي للطلبة سيتم تسليمه من خلال متابعة الموقع الإلكتروني وذلك لتجنب التلامس بين أولياء الأمور، وفيما يخص الكتب المدرسية سيتم توزيعها عبر شروط احترازية صارمة، وذلك بتعقيمها قبل تسليمها لأي طالب.

أما الحافلات المدرسية ستكون بأتم الجاهزية وتعقيمها قبل صعود الطلبة، وترك مسافة أمان بين مقاعد الطلبة، وكما نوهت بضرورة حصول الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم (16) سنة على تلقي لقاح كوفد 19 وحصول الطلبة ممن تتجاوز أعمارهم (12) سنة الذين لم يحصلوا على التطعيم وذلك بضرورة الالتزام بإجراء المسحة خلال الفترات التي تحددها المدرسة.