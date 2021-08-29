الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة بناء الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن المرأة الإماراتية كانت وما زالت شريكاً فاعلاً وأساسياً في مسيرة بناء الوطن.

جاء ذلك في رسالة نصية بعثت بها سموها لجميع الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2021، باركت فيها سموها الإنجازات المتسارعة في مختلف الصعد.

وأشارت سموها إلى أن القيادة الرشيدة دائماً ما تبادر بالوقوف إلى جانب المرأة لتمكينها في مختلف المجالات، حتى صارت الإماراتية تسابق بكفاءتها نحو العلياء.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في رسالتها إلى المرأة الإماراتية: «يُسعدني في يوم المرأة الإماراتية 2021 أن أبارك لكُن إنجازات تتسارع، وقيادة تبادر، وكفاءات تتسابق نحو العلياء.. كنتِ وما زلتِ شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة بناء الوطن، أدام الله عليكن النجاح والازدهار».