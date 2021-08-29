نورا جمعة: لا حدود للطموحات الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - هلسنكي (وام)

أكدت نورا محمد عبدالحميد جمعة سفيرة الدولة لدى جمهورية فنلندا، أن المرأة في دولة الإمارات تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، ولا سيما العمل الدؤوب الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين المرأة في المجتمع في المجالات كافة.

وقالت: في كل عام تشهد دولة الإمارات إنجازات جديدة تضيفها المرأة في دولة الإمارات إلى قائمة إنجازاتها، لتخطو نحو مستقبل أكثر إشراقاً في مسيرة طموحة لا تعرف الحدود، بعد أن تخطت مرحلة التمكين للارتقاء في المناصب العليا في كافة قطاعات المجتمع. وأضافت: نحن كنساء إماراتيات نهتدي برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في العمل، ونقتدي بالروح العالية التي تبثها في نفوس بنات الوطن، لنصبح على قدر المسؤولية، ونشارك في كافة مناحي الحياة.. ومن خلال دعم سموها لبرامج المرأة، أصبح سقف طموحاتنا بلا حدود، في رفد ودعم مسيرة النهضة في مجتمع دولة الإمارات.