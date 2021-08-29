حفصة العلماء: للمرأة دور فاعل في جميع المؤسسات

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وام)

أكدت حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن قيادة الدولة الرشيدة أدركت منذ تأسيس الدولة أهمية أن يكون للمرأة دور فاعل في جميع المؤسسات، وفي كافة المجالات والقطاعات، حيث رسخت البيئة التشريعية والإجراءات التنفيذية الداعمة للمرأة، والهادفة إلى توفير المناخ المناسب لها لتطلق قدراتها الكبيرة في كافة القطاعات التي عملت والتحقت بها، حتى غدت المرأة اليوم تشغل أعلى المناصب وأرفعها في الوزارات والمبادرات ومشروعات الدولة الكبرى.

وقالت: تحتفي دولة الإمارات في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً لما تبذله ابنة الإمارات من جهود في خدمة أسرتها ومجتمعها وبلدها. وأضافت أن المرأة الإماراتية تجني ثمار النهج الذي خطه لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في دعم المرأة وضمان حقوقها منذ قيام الدولة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دعم تلك المسيرة عبر العديد من القرارات والتشريعات وهو ما ساهم في تعزيز حضور المرأة وتمكينها.