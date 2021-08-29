حنان العليلي: المرأة الإمارتية تواصل ملحمة النهوض

ابوظبي - سيف اليزيد - ريغا (وام)

أكدت حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا أن المرأة الإماراتية تواصل اليوم ملحمة النهوض والبناء تحت راية الطموح، التي لا تعرف المستحيل.

وقالت: يشرفني في هذه المناسبة التي تهمّ كل بنات الإمارات، والتي نحتفل فيها هذا العام بالتزامن مع احتفالنا بمرور نصف قرن من الإنجازات الحافلة، أن أُبدي خالص شكري وامتناني إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وأن أقف أمامها بفائض الحبّ والتقدير امتناناً لما وصلنا إليه وحققناه من نجاحات على مختلف الصعد، وخاصة في المجال الدبلوماسي، الذي أفتخر أن أكون من أوائل المنضمين إلى رَكْبِه من سيدات الإمارات.